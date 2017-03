© zimbio.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Ballack obdivuje Conteho

0 Líbilo se

Dnes 09:15 - Vede Chelsea za dalším titulem a ze všech stran slyší slova chvály. Antonio Conte vtiskl Blues ideální herní styl, kterým ničí všechny své soupeře. Zamlouvá se to i Michaelu Ballackovi. Německý záložník oblékal dres klubu ze Stamford Bridge v letech 2006 až 2010. Conteho taktika se mu velmi líbí. Navrch přidává jeden veledůležitý důvod úspěchu Chelsea, a to je Conteho zápal a vášeň pro hru.

Michael Ballack během svého působení v Chelsea slavil jeden mistrovský titul, třikrát vyhrál FA Cup a jednou Ligový pohár. Slavný bývalý německý záložník nyní pěje slova chvály na současného lodivoda londýnského klubu.

Antonio Conte totiž s Chelsea vévodí tabulce Premier League a má před nejbližšími pronásledovateli luxusní desetibodový náskok. Takřka nikdo již nepochybuje, že letos dovede Chelsea k titulu.

„Jsem tím opravdu ohromen. Antonio Conte přišel do klubu, postavil ho do latě a znovu hrají o nejvyšší příčky. Dokonce jsou první s velkým náskokem před Tottenhamem a Manchesterem City.“

„Všechny týmy mají vysoká očekávání, ale u něj to vypadá, že je schopný mít dobrý vztah s hráči. Velmi rychle si dokázal vybudovat nové vztahy, což je velmi důležité. Zvláště po zklamání z poslední sezóny.“

„Velmi záhy změnil systém, takže je opravdu zajímavé sledovat, jak se dokázal adaptovat na nový tým. Má obrovský vliv a hráči jeho pokyny plní fantasticky.“

„Italští trenéři rádi praktikují určitou taktiku. Jsou ovlivněni určitou taktikou, a pokud jsou o ní přesvědčeni, opakují ji po celou dobu. To je přesně to, co Chelsea na každém tréninku dělá.“

„Opakují takováto sezení třikrát-čtyřikrát týdně, takže hráči lehce proniknou do tohoto systému a automaticky si jej v mozku zpracují. Když jste pak ve hře pod tlakem, určité situace už znáte a děláte věci automaticky. Nedá se ani nějak vysvětlit.“

„Myslím si, že se to takto Contemu líbí. Rád se dívá na své hráče na tréninku. Samozřejmě, že je to velmi vášnivý trenér. Je to zkrátka vítěz, to nemůžete přehlédnout.“

„Zdá se být klidný, ale někdy, když je u postranní čáry, tak přidává hráčům ještě něco navíc. Má v sobě něco výjimečného. Vede svůj celek s opravdovou vášní. Na to se rád dívám,“ dodal Ballack.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz