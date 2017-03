© skysports.com, fotbalportal.cz - Coleman je odnášen na nosítkách

Dnes 08:46 - V rámci kvalifikace o MS 2018 se ve skupině D utkaly o cenné body Irsko a Wales. V ostrovním derby diváci gól neviděli. V 69. minutě ovšem uviděl červenou kartu hostující Velšan Neil Taylor. Hráč druholigové Aston Villy nevybíravým skluzem trefil Seamuse Colemana a zlomil mu nohu. Pro Toffees, kteří ještě touží zabojovat o pohárové příčky, je to značná komplikace do závěru sezóny.

Okamžitě po Taylorově zákroku bylo jasné, že se Seamusem Colemanem není něco v pořádku. Po přiběhnutí fyzioterapeutů bylo očividné, že jeho pravá lýtková kost je zlomená. Byl přesunut na nosítka a odnesen ze hřiště.

Neil Taylor, pachatel zákroku, byl bez milosti bleskurychle poslán červenou kartou pod sprchy. Irský trenér Martin O´Neill měl hlavu v dlaních, když viděl, jak jeho kapitán dostává kyslíkovou masku a míří přímo do nemocnice.

„Je to zlé zranění. Seamus je fantastický hráč i charakter. Tohle je pro toho chlapce velká rána. Stejně tak pro nás i pro jeho klub.“

„Zřejmě to nebyl nejlepší souboj na světě. Ještě jsem to z opakovaných záběrů neviděl. Ale samozřejmě jsem hodně smutný. Odjel do nemocnice a myslím, že to má zlomené.“

„Viděl jsem Seamusovu reakci. Držel si nohu nahoře a nevypadalo to dobře,“ naříkal Martin O´Neill po zápase.

A co na to trenér soupeře Chris Coleman?

„V první řadě myslím na to nejdůležitější, a to je Seamus Coleman. Bylo nám řečeno, že na tom není dobře, což je nám moc líto.“

„Neil Taylor opravdu není takovýmto typem hráče. Ještě jsem to znovu neviděl. Neil je v šatně - tichý a skleslý. Je pro Seamuse tvrdý oříšek. Myslíme na něj a modlíme se, aby to nebylo tak zlé.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz, youtube.com