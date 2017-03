© skysports.com, fotbalportal.cz - Herrera a Ibrahimovič

Dnes 19:50 - Mnozí hráči jej považují za skvělého hráče, ale kolují o něm různé zajímavé zvěsti. To nyní potvrdil i Ander Herrera. V Manchesteru United sdílí kabinu se Zlatanem Ibrahimovičem. Španělský záložník označil švédského útočníka za „geniálního“, ale také uvedl, že někdy dokáže být i hodně „otravný“ a „nepříjemný“. Může za to jeho neutuchající touha po vítězství, a to ve všech disciplínách.

Loni zaznamenal Zlatan Ibrahimovič v dresu Paris Saint-Germain celkem 46 branek. V létě se rozhodl, že vyzkouší nové dobrodružství a upsal se Manchesteru United. Mnozí mu nevěřili. Říkali, že Anglii neoslní.

Jenomže Zlatan Ibrahimovič si v 35 letech podmaňuje i Premier League. Už v barvách Rudých ďáblů nashromáždil 26 přesných zásahů. Chválu slyší ze všech stran.

Nyní jej za geniálního hráče označil i jeho spoluhráč Ander Herrera.

„Je to génius. Může říci, že dá 30 gólů a to, že je nejlepší, protože pak prostě může dokázat.“

„On je tak dobrý, jak jen to dokáže.“

Švédský bombarďák je nesmírně sebevědomý, ale má na to plné právo. Svůj úspěch v Anglii předpovídal. I když pro některé hráče může být jeho povaha někdy frustrující, což potvrzuje i Herrera.

„Ibrahimovič umí být i velmi otravný. Může to být hodně nepříjemné, protože chce vždycky vyhrát, třeba i v obyčejném nohejbale.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz