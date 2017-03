Klasický brečíky od Pana Wengera jak měl někoho měl mít, ale nakonec nepřišel, že už mu to není trapný?! Messi měl být v Arsenalu, Ronaldo třikrát a teď Suárez.. Neříkám, že to není třeba pravda, ale proč to vytahuje? Jen alibismus, když se jeho týmu nedaří, tak je to tím, že nemá hráče, které chtěl