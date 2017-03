Premier League - Nejlepší hráč letošní sezóny Premier League: Favoritem je Kanté. Kdo další má ještě šanci?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kdo bude nejlepším hráčem Premier League?

Dnes 15:42 - Samozřejmě, že nejdůležitější otázkou je, kdo vyhraje letošní ročník Premier League? Nejlépe má našlápnuto Chelsea, o které již mnozí vůbec nepochybují, že by snad neměla zdvihnout nad hlavu trofej pro mistra. Ale zajímavým tématem je nejlepší individuální ocenění v rámci Premier League. Vypadá to, že favoritem je N´Golo Kanté, jenž se po přestupu z Leicesteru stal základním kamenem Blues a může získat jako jediný druhý titul v řadě.

N´Golo Kanté je opravdu ve výtečné formě. Má pod palcem střed pole Chelsea a někdy to (s nadsázkou) vypadá, že je na hřišti dvakrát. Daří se i jeho spoluhráčům. Eden Hazard se vypracoval na úroveň, v jaké jsme jej mohli vidět před dvěma lety v mistrovské sezóně. Diego Costa nepostrádá gólový apetit.

Kdo dále individuálně vyniká? Zlatan Ibrahimovič je v 35 letech nejdůležitějším a nejlepším hráčem Manchesteru United. Patří k ozdobám ligy. Taktéž se to dá říct o Romelu Lukakuovi, který momentálně vede tabulku střelců.

Z této pětice z největší pravděpodobnosti vzejde nejlepší hráč Premier League za sezónu 2016/2017. Pojďme se na ně podívat podrobněji...

N´Golo Kanté

Hnací motor Chelsea. Kanté velmi pravděpodobně získá svůj druhý titul v řadě, a navíc s jiným klubem. V létě totiž přišel na Stamford Bridge z mistrovského Leicesteru. Byl by to opravdu výjimečný počin. Je klíčovou postavou Conteho celku. Řádí ve středu zálohy, kde má především za úkol odebírat míče a zastavovat útoky protivníka. Ale umí i zaútočit a vystřelit, což naposledy poznal Manchester United v FA Cupu. Jako jediný z hráčů Premier League už si připsal více než 100 úspěšných obranných zákroků a odebraných míčů. Je v TOP10, i co se týče přerušených útoků. V minulé sezóně o cenu poněkud nešťastně přišel. Teď je hlavním favoritem.

Eden Hazard

V minulé sezóně se trápil a jeho forma byla alarmující. Ale to platilo pro většinu hráčů Chelsea. Vypadalo to, že dokonce ze Stamford Bridge odejde. Jenomže pod Antoniem Contem Eden Hazard znovu pookřál a ukazuje všem své nejlepší umění. Mohl by si triumf v této anketě po dvou letech zopakovat. Pod italským koučem má volnost pohybu. Připsal si už 119 úspěšných kliček - více než kdokoliv jiný z Premier League. Vstřelil už 11 gólů. Trefil se i do sítě Manchesteru United, Manchesteru City, Arsenalu a Evertonu. Je pro Blues opět veledůležitým článkem.

Zlatan Ibrahimovič

Je možné, že dotáhne Manchester United na umístění v TOP4. V tabulce střelců je na pátém místě. Ovšem pravděpodobnost, že by získal cenu pro nejlepšího hráče letošní sezóny, není příliš vysoká. Nicméně nelze popřít, že je pro Josého Mourinha tím nejdůležitějším hráčem. V 35 letech předvádí, že stále patří mezi absolutní extratřídu. A i když někdo nemá rád jeho velkohubá prohlášení (alespoň tak to může někomu připadat), musí uznat, že Zlatan Ibrahimovič je výjimečným zjevem a fotbalovým umělcem. Navíc je skutečným vůdcem, a to nejen na hřišti, ale i v kabině.

Romelu Lukaku

Je to muž, který momentálně vévodí střeleckým statistikám Premier League. Stále mu je teprve 23 let, ale dokazuje, že se před bránou umí skvěle orientovat. Ale není o tom, že by snad jen doklepával přihrávky do prázdní branky. Góly střílí i po úžasných sólech, sprinterských soubojích, střelách z dálky...často svým soupeřům ukazuje, jak moc je silný. Někdy působí doslova jako tank. Má tah na branku a úžasnou touhou po gólech. Stal se teprve čtvrtým hráčem Premier League, který stihl nastřádat 80 přesných zásahů ještě před dovršením 24 let. Je také vůbec prvním hráčem Evertonu, který v jedné sezóně Premier League nastřílel alespoň 20 gólů. Navrch už přidal i 6 asistencí.

Diego Costa

Není letos tak dobrým střelcem jako například Lukaku. Za ostatními šutéry začíná se 17 brankami lehce pokulhávat, ale na rozdíl od nich on může na konci sezóny zdvihnout nad hlavu mistrovský pohár. S Chelsea k tomu má velmi blízko a nikdo mu neodpáře, že by měl na titulu obrovský podíl. Navíc, není vyloučeno, že Costa ještě do konce sezóny předvede několik skvostných představení a může si vystřílet i korunu pro krále střelců. Costa je pro každého soupeře velmi nepříjemný. To jistě už poznalo mnoho obránců. Na druhou stranu mu může uškodit to, že byl v mnoha zápasech opět zralý na vyloučení...

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz