Premier League - Arséne Wenger dostane v létě obří přestupový rozpočet. Kdo je jeho hlavním cílem?

Dnes 15:29 - Arséne Wenger je podle francouzského deníku L´Equipe na pokraji prodloužení smlouvy s Arsenalem, přičemž vedení klubu jej k setrvání přesvědčilo mimo jiné i výrazným přestupovým rozpočtem. Arsenal se letos výsledkově trápí, a aby se v příští sezóně vrátil na vrchol, je klub připraven investovat do nových posil.

Zprávy ve Francii naznačují, že Arséne Wenger co nevidět oznámí prodloužení smlouvy s Arsenalem, na jehož lavičce působí již 21 let.



Wenger tak zřejmě nevyslyší volání fanoušků Kanonýrů po jeho odchodu, které se ještě zintenzivnilo po sérii čtyř ligových proher z posledních pěti zápasů, včetně utkání s Watfordem a West Bromwichem.



Francouz je naopak odhodlán dokázat svým kritikům, jak se mýlili, a je pravděpodobné, že na Emirates Stadium setrvá ještě nejméně jednu sezónu. Od klubu navíc dostane plnou podporu, co se týče letního posílení mužstva.



Jedním z hlavních cílů manažera Arsenalu bude znovu francouzský útočník Lyonu Alexandre Lacazette, o něhož měl londýnský velkoklub zájem už loni, se svými nabídkami ale tehdy neuspěl.



Letos už by se však podobná situace opakovat neměla, Arsenal je totiž připraven uvolnit na podpis autora 28 gólů z letošní sezóny až 50 milionů liber a slibuje si od něj, že svými góly pomůže Kanonýrům v boji o mistrovský titul.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz