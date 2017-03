Premier League - Jednání s Özilem a Sánchezem je pozastaveno. Budeme o tom mluvit až v létě, říká Wenger

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Sánchez a Özil

Dnes 15:05 - O budoucnosti Alexise Sáncheze a Mesuta Özila se v blízké době nerozhodně. Dvě největší hvězdy Arsenalu zatím stále nepodepsaly nové kontrakty. Ty stávající jim vyprší za 15 měsíců. Manažer Arséne Wenger prohlásil, že nyní se tým soustředí pouze na závěr sezóny a jednání s těmito dvěma hráči bude pokračovat až po skončení ročníku.

Zatímco Alexis Sánchez ještě o své dlouhodobé budoucnosti nehovořil, Mesut Özil lehce naznačil, že může jeho rozhodování souviset s odchodem Arséna Wengera. Nicméně, nutno dodat, že později své myšlenky trochu pozměnil a uvedl, že jeho budoucnost nezávisí na setrvání francouzského kouče na lavičce Gunners.

Samotný Arséne Wenger zatím stále neřekl, jak se rozhodl. Zda v Arsenalu zůstane, nebo dojde ke změně. Teď uvedl, že jsou pozastavena i jednání s Özilem a Sánchezem.

„V tuto chvíli nemáme žádnou dohodu.“

„Rozhodli jsme se, že se teď budeme soustředit na konec sezóny a o těchto věcech budeme hovořit až v létě. Stejné je to i u jednání s Özilem, protože jakmile jsme jednou nedospěli k dohodě a jednání by pokračovalo, nebylo by to dobré. Proto je lepší, když to teď nebudeme řešit a necháme to na léto.“

Wenger již dříve prohlásil, že by byl raději, kdyby obě hvězdy odešly až v roce 2018 zadarmo, než aby je teď v létě prodal. Samozřejmě se dotkl i současné situace Arsenalu.

„Mým úkolem je, aby bylo 100 % lidí šťastných.“

„Když se podíváte na to, kde klub byl, když jsem sem přišel a kde je teď, tak si myslím, že mohu být na sebe hrdý. Hrdý na to, co jsem pro klub udělal.“

„Vzhledem k tomu, že žijeme v době, ve které jsou lidé velmi nároční, tak to chápu, ale zároveň vím, co dobrého jsem udělal.“

„Vedl jsem tento klub i v dobách velmi složitých, kdy jsme měli opravdu hodně omezené prostředky, ale i tak se mi podařilo z týmu dostat to nejlepší. A to je to, co budu dělat do té doby, co budu manažerem Arsenalu.“

„Můžete v podstatě říci, že když nevyhrajete titul, můžete považovat sezónu za neúspěšnou. Chápu ale, že Liverpool je brán jako velký klub, i když nikdy nevyhrál Premier League.“

„Jsme teď na určité pozici. Do konce sezóny se budeme snažit skončit tak vysoko, jak jen to půjde. Pak ať nás lidé soudí. Lidé posuzují svou práci. Mou prací není soudit. Já jen vytvářím, ať soudím jiní.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz