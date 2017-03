Premier League - Ferguson souhlasí s Mourinhem a vybízí United: Vyhrajte Evropskou ligu

© skysports.com, fotbalportal.cz - United chtějí vyhrát Evropskou ligu

Dnes 14:10 - Je to jen pár dní, co José Mourinho prohlásil, že by s Manchesterem United raději vyhrál Evropskou ligu, než se umístil v TOP4 v tabulce Premier League. Vítězství v druhé nejprestižnější evropské fotbalové soutěži by Red Devils zajistilo přímý postup do příštího ročníku Ligy mistrů. Jako dobrou volbu to bere i Alex Ferguson. I on by rád viděl, aby hráči jeho bývalého klubu zdvihli tuto trofej.

Díky sobotní výhře 1:3 na půdě Middlesbrough poskočil Manchester United v tabulce Premier League na páté místo. Má jen o 4 body méně než čtvrtý Liverpool. Navíc Reds mají odehráno o 2 zápasy více než United.

Triumf v Evropské lize, ve které se zatím propracovali Rudí ďáblové do čtvrtfinále, v němž jej čeká Anderlecht, by klubu z Old Trafford zajistil přímý postup do skupinové fáze příštího ročníku Champions League. To bere jako velké lákadlo i Alex Ferguson.

„Jde o to, že jsme nikdy Evropskou ligu nevyhráli. Nikdy jsme ani nevyhráli Pohár UEFA, když se soutěž ještě takto jmenovala.“

„A máme dobrý los. Neříkám, že je to jisté, ale mám velkou šanci.“

„Stále je to evropská trofej. Pokud ji vyhrajete, dostanete se do Ligy mistrů. To je ještě větší důvod, proč to dokázat.“

Sir Alex Ferguson získal s Manchesterem United dva triumfy v Lize mistrů. Jenomže v posledních letech anglické kluby stagnují. Poslední trofej získala v roce 2013 Chelsea, když vyhrála Evropskou ligu. Teď dominuje Španělsko.

„V 70. letech to byl Ajax, v 80. letech Liverpool, v 90. letech Itálie hlavně s AC Milán a pak měla výborné období Anglie.“

„V současné době panují zejména španělské kluby. Ony jsou nejlepší, to je důvod, proč vyhrávají tyto trofeje.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz