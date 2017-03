Premier League - Costovo přiznání: V létě jsem dělal všechno pro to, abych se z Chelsea vrátil do Atlética

© skysports.com, fotbalportal.cz - Diego Costa

Dnes 13:32 - Během léta se toto téma hodně často řešilo. Vypadalo to, že návrat Diega Costy z Chelsea do Atlética Madrid je takřka hotovou věcí. Jenomže nakonec dopadlo vše jinak. Brazilský útočník ve španělských službách zůstal na Stamford Bridge a táhne Blues za titulem. Sám ovšem nyní přiznává, že dělal všechno pro to, aby se opět v červenobílém dresu Rojiblancos objevil.

Po frustrující sezóně 2015/2016 to vypadalo, že některé z největších hvězd Chelsea londýnský klub opustí. Nejžhavějším adeptem byl Diego Costa. O jeho přestupu zpět do Atlética Madrid, kde zanechal opravdu výraznou stopu a fanoušci jej stále zbožňují, se toho hodně napsalo.

I sám Diego Costa nyní přiznává, že dělal všechno pro to, aby se do svého milovaného Španělska vrátil. Také hovoří o začátku vztahu s Antoniem Contem.

„Atlético velmi dobře ví, jak výjimečný vztah k tomuto klubu mám. Zažil jsem tam nejlepší momenty mé kariéry. El Cholo (Diego Simeone) také ví, že není nemožné, abych se do Atlética zase vrátil.“

„Můj vztah s Contem nezačal dobře, protože když do Chelsea přišel, řekl jsem mu, že chci odejít do Atlética. Fanoušci Chelsea mě hodně milují, dokonce ještě více než ti z Atlética. To jsem poznal.“

„Když Atlético muselo na mě čekat, neudělalo to. Ještě zbýval měsíc do konce přestupového období.“

„Dělal jsem všechno pro to, abych odešel do Atlética. Když ale na mě Atlético nečekalo, musel jsem jít za Contem jako pes se staženým ocasem.“

Diego Costa je nyní klíčovou postavou Conteho celku. Nicméně, ani teď nevylučuje, že klidně velmi brzy může své působiště změnit.

„V životě se může stát cokoliv a já si nechci zavírat jakékoliv dveře. Ve fotbale stojíte tolik, za kolik stojíte. Podle toho, jak jste dobří. Ale právě teď je mi dobře v Chelsea...Mám tady smlouvu ještě na 2 roky a mám v plánu ji splnit.“

„Ale člověk nikdy neví. Není to nemožné, abych něco odmítl, protože je tady hodně věcí, které se musí posoudit. Musíte přemýšlet o všem. Nic nevylučuji. Pokud s něčím někdo přijde za Chelsea a vedení klubu mi řekne, abych odešel...můžu jít klidně do Číny nebo kamkoliv jinam.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz