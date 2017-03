Premier League - Bastian Schweinsteiger dává Manchesteru United sbohem a míří do Chicaga Fire

© teamtalk.com - Bastian Schweinsteiger

Dnes 09:38 - Bastian Schweinsteiger definitivně končí své nevydařené angažmá v Manchesteru United, který dnes souhlasil s jeho přestupem do Chicaga Fire. Americký klub nabídl bývalému německému reprezentantovi smlouvu na 70 tisíc liber týdně, čímž se Schweinsteiger stane jedním z nejlépe placených hráčů MLS.

Podle informací stanice Sky Sports se Schweinsteiger momentálně připravuje k odletu do Chicaga, kde po získání pracovního povolení a víza dokončí nezbytnou lékařskou prohlídku.



V prohlášení pro Chicago Tribune Schweinsteiger řekl: „Během své kariéry jsem vždy hledal příležitosti, u kterých jsem doufal, že budou mít pozitivní vliv na moji kariéru a pomohou vytvořit něco výjimečného.“



„Můj přestup do Chicaga Fire se v ničem neliší. Poté, co jsem si promluvil s Nelsonem (Rodriguezem) a Paunem (Veljko Paunovič), mě přesvědčila vize a filozofie klubu a já jim chci s tímto projektem pomoci.“



Schweinsteigera přivedl do Manchesteru United v roce 2015 bývalý manažer klubu Louis van Gaal za 14,5 milionu liber z Bayernu Mnichov, po příchodu nového kouče Josého Mourinha byl však německý veterán vyřazen z prvního týmu, do kterého se vrátil až před Vánoci.



V letošní sezóně odehrál Schweinsteiger v dresu Manchesteru United jen čtyři zápasy ve všech soutěžích, v Premier League ale nenastoupil ani jednou a rozhodl se proto přijmout nabídku Chicaga.

