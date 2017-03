© Daily Star - Petr Čech

0 Líbilo se

Dnes 11:16 - Brankář Petr Čech očekává, že bude fotbalistům Arsenalu chybět s poraněným lýtkem několik týdnů. Vyšetření ho čeká až v úterý po návratu z Prahy, kam přijel na dnešní vyhlášení ankety Fotbalista roku, v níž obhajuje loňské prvenství.

Čtyřiatřicetiletý Čech se zranil v sobotním utkání anglické ligy s West Bromwichem. Už v úvodu mu povolil lýtkový sval a ve 36. minutě musel odstoupit.

"Kvůli cestě do Prahy jsem zatím neměl možnost projít detailním vyšetřením. To absolvuji asi až v úterý po návratu do Londýna," řekl Čech při dnešním setkání s novináři v sídle Fotbalové asociace ČR. "Bude to zřejmě otázka několika týdnů, těžko se to však odhaduje. Je reprezentační přestávka, to by mohlo pomoci, abych nepřišel o větší množství zápasů."

Do Prahy zavítal zejména kvůli vyhlášení Fotbalisty roku na Pražském hradě. Anketu už vyhrál osmkrát a znovu patří mezi hlavní favority. "Nevím, jak to dopadne, ale těší mě už to, že jsem znovu mezi nominovanými. Mezi favority bych zařadil i Pavla Kadeřábka a Vláďu Daridu, kterým se daří v Německu i za národní tým," prohlásil Čech.

Sám však má za sebou také vydařený rok 2016. "S Arsenalem jsme byli v lize druzí. Sice jsme chtěli získat titul, ale i tak to bylo nejlepší umístění za deset let. Také jsem získal Zlatou rukavici za nejvíce čistých kont v sezoně a vytvořil jsem absolutní rekord v počtu čistých kont. Také s reprezentací jsme se dostali na mistrovství Evropy, které se ale nepovedlo podle přestav," vyjmenoval Čech.

Devátou cenou pro Fotbalistu roku se může přiblížit deseti trofejím Zlatý míč ČR. Klub sportovních novinářů, který Zlatý míč vyhlašuje, se rozhodl Čechovi předat velký originál ceny, kterou úspěšný gólman dnes věnoval do Síně slávy FAČR na Strahově. Umístil ho do vitríny vedle svých reprezentačních rukavic a kopaček nejlepšího střelce v historii národního týmu Jana Kollera.

"Konečně je tam něco stejně velkého jako kopačky Jana Kollera," řekl Čech s úsměvem. "Já mám doma hodně replik, i když jsou menší. Sice mám na trofeje doma ještě hodně místa, ale uvědomil jsem si, že existují lidé, které to zajímá a rádi by to také viděli," prohlásil.

Věří, že brzy bude moci do své osobní síně slávy přidat nějakou jinou trofej. Nejraději by, aby to byla medaile za titul v anglické lize, ale připouští, že v této sezoně to nebude. Arsenal ze šestého místa ztrácí na vedoucí Chelsea už 19 bodů.

"Věřím, že skončíme na příčkách zaručujících Ligu mistrů. O titulu už nemůžeme mluvit, protože nám soupeři utekli. Hlavně nechceme přijít o Ligu mistrů. To by byla velká škoda," řekl Čech.

Arsenalu se však v poslední době nedaří a prohrál čtyři z posledních pěti ligových zápasů. Na čtvrtý Liverpool ztrácí šest bodů a fanoušci se bouří proti trenérovi Arsénu Wengerovi. Francouzský kouč by měl v nejbližší době oznámit, zda bude ve funkci pokračovat i v příští sezoně.

"Je to rozhodnutí trenéra, který v klubu působí 20 let, takže má právo o své budoucnosti rozhodnout sám. Hráči se musí soustředit sami na sebe. Odpovědnost za výsledky má nejen trenér, ale i my hráči. Musíme se všichni snažit sezonu zachránit. Času je dost, ale utíká rychle. Tým má však dost zkušeností, aby se z té nepříjemné situace dostal. Musíme v zápasech předvádět to, co na tréninku," řekl Čech.

V Praze se objevil v době reprezentačního srazu, ale i kdyby nebyl zraněný, národní dres, kterého se vzdal v létě, by ho už nelákal. "Je to pro mě zvláštní přijet do Prahy během reprezentace, ale přitom vědět, že se zas vracím do klubu. I po půl roce od konce reprezentační kariéry jsem však přesvědčený, že jsem udělal správné rozhodnutí. I toto zranění ukazuje, že už jsem možná starý. Potřebuji více času na to, abych si odpočinul. Můj čas se naplnil," dodal Čech, který dnes rovněž věnoval šek na 150 tisíc korun nadaci Pohyb bez pomoci docenta Pavla Koláře. Peníze získal z aukce svých suvenýrů.

Redakce / ČTK