Premier League - Odejde, nebo zůstane? Trenér West Bromu Tony Pulis prozradil, co mu po utkání řekl Arséne Wenger

Dnes 10:13 - Manažer West Bromwiche Albion Tony Pulis přiznal, že jej lodivod Arsenalu Arséne Wenger po sobotním vzájemném utkání informoval o svém plánu zůstat na Emirates Stadium. Wenger, jehož tým se kvůli prohře 3:1 s WBA propadl na šestou příčku tabulky, po utkání prohlásil, že se již rozhodl o své budoucnosti.

Arsenal utrpěl v utkání na The Hawthorns už čtvrtou porážku z posledních pěti ligových zápasů a po pádu na šestou příčku tabulky Premier League mu výrazně hrozí, že přijde o místa zaručující kvalifikaci do příštího ročníku Ligy mistrů.



Sám Wenger po utkání oznámil, že se již rozhodl o své další budoucnosti a přestože se po další prohře a stupňujících protestech fanoušků očekávalo, že dá klubu sbohem, Tony Pulis má od francouzského kouče opačné informace.



Na dotaz deníku The Sun, zda si myslí, že Wenger v Arsenalu zůstane, Pulis odpověděl: „Byl bych překvapen, kdyby odešel."



Když byl požádán, aby vysvětlil důvod, proč si to myslí, Pulis prohlásil: „Protože mi to řekl.“



Arsenal se k Pulisově komentářům dosud oficiálně nevyjádřil, ale i podle dalších zákulisních informací, včetně Twitteru Wengerova asistenta Bora Primorace se zdá, že francouzský manažer přeci jen na Emirates Stadium zůstane.

