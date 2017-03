Premier League - Další Suárez? Pokusil se Gestede kousnout manchesterského Baillyho?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Chtěl Gestede Baillyho kousnout?

Dnes 08:06 - Existuje spousta důvodů, proč být jako Luis Suárez. Barcelonský útočník je bezpochyby jedním z nejlepších fotbalistů na planetě. Jenomže...má i svou temnou stránku. Kromě nasimulovaných pádů i několik kousnutí. Tohle proto není dobrá cesta, jak jej napodobit. Rudy Gestede si tuto stránku vybral a rozhodl se jednoho ze soupeřů pořádně zastrašit.

V Premier League Luis Suárze zářil v dresu Liverpoolu, ale také došlo na jeden jeho velký „nešvar“. Kousl Branislava Ivanoviče do ruky. Poté to zopakoval na mistrovství světa v roce 2014, kdy kousl Itala Chielliniho.

Včera se jej v tomto ohledu snažil napodobit Rudy Gestede z Middlesbrough. Pozornost přitáhl tím, že se snažil pokousat Erica Baillyho z Manchesteru United. Vypadalo to poněkud nepříjemně. Gestede si zřejmě na poslední chvíli svůj úmysl rozmyslel.

Hlavní sudí si ničeho nevšiml. Ovšem konflikt mezi hráči pokračoval. Údajně se mělo něco odehrát i v tunelu po zápase.

Po utkání k tomu Gestede řekl:

„Prohodili jsme tam několik slov. Nebylo to nic zásadního. Objal mě a dal mi pusu. Tak to bylo. Ben Gibson si myslel, že mě Bailly kousl, takže to byl důvod, proč pak tak reagoval. Ale řekl jsem mu, že jsme si jen povídali. Žádný problém.“

