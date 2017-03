Premier League - Změna priorit? Raději vyhrát Evropskou ligu než umístění v TOP4 v Premier League, říká José Mourinho

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

0 Líbilo se

Dnes 10:46 - Manchester United včera porazil Middlesbrough na jeho hřišti 1:3, když se o branky Red Devils postarali Fellaini, Lingard a Valencia. Díky tomu se Rudí ďáblové posunuli na páté místo ligové tabulky před Arsenal. Na čtvrtý Liverpool jim schází 4 body, ale mají odehráno o dva zápasy méně než Reds. Nicméně José Mourinho prohlásil, že chce raději vyhrát Evropskou ligu, než být v TOP4.

I bez Zlatana Ibrahimoviče a Paula Pogby si dokázal Manchester United poradit s Middlesbrough a připsal si do tabulky důležité tři body. Díky prohře Arsenalu a remíze Manchesteru City s Liverpoolem se tým Josého Mourinha posunul na páté místo a snížil ztrátu na TOP4.

Manchester United ještě také hraje Evropskou ligu, kde jej ve čtvrtfinále čeká belgický Anderlecht. Pokud by se týmu z Old Trafford podařilo celou tuto soutěž vyhrát, zajistil by si místo v základní skupině Ligy mistrů pro příští ročník.

José Mourinho trvá na tom, že je to pro něj důležitější soutěž.

„Je to pro nás velké vítězství, protože dále živí naši naději na proniknutí do TOP4.“

„Kdybychom dnes nevyhráli, ztratili bychom ji a nevyužili prohry Arsenalu a remízy Manchesteru City s Liverpoolem, kde bylo jasné, že někdo ztratí body.“

„Ale já bych raději vyhrál Evropskou ligu, protože nám přinese to stejné - účast v Lize mistrů. Ale také jde o prestiž, trofej a evropský Superpohár.“

„Ale možná ji nevyhrajeme, takže musíme bojovat, dokud budeme moci být v TOP4. To jsme dnes také udělali, navíc bez mnoha hráčů. Měli jsme fantastický přístup a touhu, a to bylo vidět u všech hráčů. Je to pro nás důležité vítězství.“

„Hodně hráčů jsme museli vyměnit. Snažili jsme se ostatní chránit. Například Valencia hrál na pozici, kde jsem se ho snažil chránit. Nechtěl jsem, aby běhal sto metrů nahoru dolů. Snažil jsem se chránit i stopery.“

„Museli jsme chránit i Juana Matu, protože proti Rostovu odehrál 90 minut. Neměl jsem na lavičce žádné záložníky, takže Carrick s Fellainim museli odehrát celých 90 minut.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz