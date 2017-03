Premier League - José Mourinho: Budu v Manchesteru minimálně tři roky. Chtěl bych zůstat řadu let

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho chce v Manchesteru zůstat, a to na dlouho

1 Líbilo se

Dnes 11:17 - Manchester United dnes čeká ligový duel na půdě Middlesbrough. José Mourinho před tímto zápasem hovořil o své budoucnosti na Old Trafford. Předpovídá, že bude hlavním manažerem Rudých ďáblů minimálně tři roky. Takto si to sám přeje. Ovšem bude taková i skutečnost? Zatím nevychází vše podle plánu.

Od konce Alexe Fergusona v roce 2013 získal Manchester United pouze FA Cup v minulé sezóně a v té letošní Community Shield a EFL Cup. To nejsou zrovna úspěchy, se kterými by byli v Divadle snů spokojeni. José Mourinho by měl přinést skvělé časy zpět.

Nicméně v současné době bojuje Manchester United alespoň o účast v TOP4 a o zajištění si místa zaručující Ligu mistrů. Před dnešním zápasem v Middlesbrough jsou Red Devils až sedmí. Na TO4 ztrácí 6 bodů.

V rozhovoru pro portugalskou televizi SIC José Mourinho prohlásil:

„Myslím si, že tady budu minimálně tři roky. Domnívám se, že klub chápe nutnost vytvořit stabilitu na všech úrovních.“

„Věřím, že pokud to budeme dělat, dokonce i bez velkého úspěchu, který je ve fotbale velmi složitý, navíc v Anglii o to složitější, ale alespoň s částečným úspěchem, tak tady zůstanu. Jestliže budou chtít, určitě zůstanu.“

„Pokud budou chtít, abych zůstal, setrvám. Ale potřebujeme, aby obě strany byly šťastné. Nejsem ten typ člověka, který by byl v klubu 10-15 let, aniž by měl reálný úspěch.“

„Musíme mít opravdový úspěch. Můj život je takový. Potřebuju tu hrdost. Byl bych rád, kdyby šly věci dobře a zůstal bych tady řadu let.“

Manchester United v nedávné minulosti zažil opravdu dominantní éru. Vyhrál 13 ligových titulů a dvakrát Ligu mistrů. Vše pod Alexem Fergusonem. Ale v posledních 3-4 letech v žebříčku hierarchie poněkud klesli. Více se vyšvihli Chelsea a Manchester City. Do boje se hlásí i Tottenham.

„Myslím si, že klub byl zvyklý vyhrávat a mít úspěchy. Možná, že si neuvědomil, že i další kluby rostly.“

„Premier League vytvořila podmínky pro ostatní kluby, aby se staly také finančně silnými. Tím se celá soutěž změnila.“

„To umožnilo poněkud rozmělnit síly. Manchester United už přestal být všemocný. Stal se součástí skupiny 5-7 silných klubů. Po období Alexe Fergusona zažili Red Devils období nestability. Byli tady tři trenéři během tří let, pokud počítáte i Ryana Giggse.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz