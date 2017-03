Premier League - Arséne Wenger se rozhodl o své budoucnosti. Končí na lavičce Arsenalu?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Wenger chce dále trénovat

Dnes 18:02 - Manažer Arsenalu Arséne Wenger po další prohře svého týmu 3:1 s West Bromwichem Albion potvrdil, že se již rozhodl o své budoucnosti a oznámení přinese velmi brzy. Arsenal po čtvrté prohře z posledních pěti utkání Premier League zůstává na páté příčce tabulky a hrozí mu, že přijde o Ligu mistrů.

„Nebojte se, vím, co budu dělat v budoucnosti a brzy, velice brzy to budete vědět i vy. Uvidíte,“ řekl Wenger po prohře 3:1 s WBA.



„Dnes však máme jiné starosti. Prožíváme unikátně špatné období, jaké jsme nezažili 20 let. V tuto chvíli prohráváme jeden zápas za druhým a to je mnohem důležitější, než moje budoucnost.“



„Bude to velice těžké, ale jediné co nám zbývá, je bojovat až do posledního zápasu sezóny. Pokud to nebude dost dobré, pak přijmeme následky.“



Během utkání přelétala nad stadionem The Hawthorns letadla s protichůdnými transparenty. Zatímco jeden vyzýval manažera Arsenalu k odchodu z klubu, druhým jej naopak část fanoušků podpořila.



„Sledoval jsem zápas. Nechci sledovat tribuny. Musíme se s tím naučit žít. Musíte se soustředit na práci, ne na to, co si o vás lidé myslí,“ dodal Wenger.

