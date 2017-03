Premier League - West Bromwich srazil Arsenal do kolen, prohra 3:1 zvyšuje tlak na Arséna Wengera

© skysports.com, fotbalportal.cz - Zklamaný Arséne Wenger

Dnes 16:05 - West Bromwich Albion zvítězil v sobotním utkání na The Hawthorns 3:1 nad Arsenalem a ještě tak umocnil tlak směřovaný na Arséna Wengera. Přestože Alexis Sánchez dokázal odpovědět na vedoucí gól Craiga Dawsona, náhradník Hal Robson-Kanu ve druhé půli vrátil vedení na stranu domácích, jejichž výhru ještě potvrdil druhým gólem Dawson.

W.B.A. 3:1 Arsenal FC



Branky: 12. a 75. Dawson, 55. Robson-Kanu - 15. Sánchez



Během utkání přelétaly nad stadionem West Bromu transparenty požadující jak odchod Arséna Wengera, tak jeho setrvání, spokojenější však budou po utkání odpůrci manažera Arsenalu, který utrpěl už třetí venkovní prohru v řadě a zůstává tak v tabulce Premier League až na páté příčce, se ztrátou pěti bodů na Liverpool.



Fanoušci Arsenalu neměli v posledních týdnech mnoho důvodů k optimismu a ten nepřišel ani na The Hawthorns, kde si už po dvanácti minutách hry Dawson naskočil na rohový kop Nacera Chadliho a hlavou poprvé překonal Petra Čecha. Tentokrát však dokázal Arsenal ještě dopovědět, když Granit Xhaka poslal míč Sánchezovi a chilský kanonýr střelou pod břevno srovnal na 1:1.

West Brom si připsal důležité tři body. (zdroj: zimbio.com)

West Brom měl však i nadále více ze hry, a přestože Čech několikrát podržel Arsenal, doplatil na to nakonec zraněním nohy, kvůli kterému jej na hřišti musel nahradit David Ospina. A právě on měl v 55. minutě prsty v návratu West Bromwiche do vedení, když neodkopl centr Jamese McCleana a Robson-Kanu měl už velice lehkou pozici.



Arsenal mohl sice znovu odpovědět, jenže Danny Welbeck hlavičkoval po rohu Xhaky jen do břevna a na druhé straně Dawson zakončil svůj únik třetím gólem West Bromwiche. Pro Arsenal se jedná o další citelnou ztrátu bodů, která ještě umocnila pozápasové protesty fanoušků proti Arséne Wengerovi.

Fanoušci Arsenalu mají další důvod k Wengerově odchodu. (zdroj: zimbio.com)

West Bromwich Albion: Ben Foster, Craig Dawson, Gareth McAuley, Jonny Evans, Allan Nyom, Darren Fletcher, Jake Livermore, Chris Brunt (72. Claudio Yacob), Nacer Chadli (90. Sam Field), James McClean, Salomón Rondón (54. Hal Robson-Kanu)



Arsenal FC: Petr Čech (38. David Ospina), Héctor Bellerín, Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Aaron Ramsey, Granit Xhaka, Theo Walcott (65. Olivier Giroud), Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sánchez (78. Alex Iwobi), Danny Welbeck

