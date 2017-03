Premier League - Yaya Touré je otevřen i nabídce Manchesteru United. Nebudeme čekat, říká jeho agent

© skysports.com, fotbalportal.cz - Touré a Guardiola

0 Líbilo se

Dnes 17:05 - Je tady další pokračování ságy týkající se Yayi Tourého a jeho blízké budoucnosti. Záložník z Pobřeží Slonoviny má s Manchesterem City smlouvu do konce letošní sezóny. Již nespočetněkrát se spekulovalo o jeho odchodu. Během podzimu už to bylo opravdu blízko, když nebyl ani na soupisce pro Ligu mistrů a pod Pepem Guardiolou nenastupoval. Teď ovšem situace jiná. I tak se mluví o změně.

Sám Yaya Touré v rozhovoru pro SkySports před utkáním proti Liverpoolu uvedl, že jeho preferencí je zůstat na Etihad Stadium i v další sezóně. O všem by se mělo brzy rozhodnout, protože Tourému v létě vyprší stávající kontrakt. Dimitri Seluk, agent záložníka Manchesteru City, ovšem uvádí, že už začíná jednat s jinými kluby.

Je otevřen diskuzi s kluby z Itálie, ze Španělska, z Premier League, dokonce i s Manchesterem United.

„V tuto chvíli je situace taková, že jednáme s různými kluby. Oficiálně jsme od včerejška tato jednání o Yayově budoucnosti zahájili.“

„Čekali jsme až do 15. března s čím přijde Manchester City. Jenomže do dnešního dne od něj nemáme nic. Do března jsme žádná jednání nevedli, protože Yaya Touré hrál za Manchester City, často nastupoval, takže nebyl důvod to řešit. Čekali jsme. Ale už nemůžeme čekat. Nechceme čekat až do června na poslední chvíli. Nejde to tak, že bychom až do té doby s nikým nejednali.“

„Některé kluby mě kontaktovaly. Teď máme tři možnosti. Nebudu mluvit o Yayovi a Číně nebo MLS. Bude hrát v Evropě. Mluvíme s kluby z různých zemí, z Itálie, ze Španělska.“

„Kluby z Premier League čekaly na situaci okolo Manchesteru City, ale již brzy zahájíme jednání i s týmy z Anglie. Yaya musí odjet na dovolenou a mít už podepsanou smlouvu s nějakým klubem.“

Na otázku, zda by byl Seluk otevřený i nabídce Manchesteru United, Tourého agent odpověděl:

„Proč ne. José Mourinho je velmi dobrý trenér. Zlatan Ibrahimovič byl spolu s Yayou v Barceloně.“

„Chápu, že to jsou dva znesvářené kluby, ale pro mě, například, toto není problém. Ani pro mě, ani pro Yayu. Bude to problém pro vedení Manchesteru City.“

„Řekl jsem vedení Manchesteru City, že začnu vyjednávat s jinými kluby. Pokud budou chtít, i Manchester City zahájí jednání. Pokud tak neučiní, budeme hledat jiný klub.“

„Yaya může klidně už zítra podepsat smlouvu s jiným klubem a Manchester City s tím už nic neudělá. Bude pro ně pozdě. Nic nám neřekli. Musí nám něco říct, jinak Yaya odejde. Teď mají šanci přemýšlet. Ale pokud se zítra ozve Chelsea, klidně s ní můžeme podepsat kontrakt.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz