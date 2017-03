Premier League - Roy Keane se pouští do Mourinha a jeho pozápasových stížností: Nikdy jsem neslyšel tolik nesmyslů

© skysports.com, newsexplored.co.uk, fotbalportal.cz - Roy Keane se pouští do Josého Mourinha

Dnes 15:33 - Je to jedna z ikon Manchesteru United. Ovšem současný lodivod Red Devils se mu příliš nepozdává. Roy Keane zahájil kousavý útok směrem k Josému Mourinhovi. Nelíbí se mu totiž slova, která portugalský trenér pronesl po utkání s Rostovem, ve kterém United zvítězili 1:0 a prošli do čtvrtfinále Evropské ligy. Jak jeho prohlášení Roy Keane nazval? Snůškou nesmyslů.

V současné době působí Roy Keane jako asistent trenéra u irské reprezentace. Ale také samozřejmě nezapomíná sledovat Manchester United, se kterým slavil řadu velkých úspěchů. Nyní se mu nelíbí slova Josého Mourinha pronesená po vyhraném utkání s Rostovem v Evropské lize. Jde o náročný program.

Roy Keane ovšem tato slova označil za „hromadu nesmyslů“ a podle něj měl Manchester United v pohárových soutěžích lehké zápasy.

José Mourinho naříkal na velké množství zápasů a jejich program. Manchester United hrál v pondělí čtvrtfinále FA Cupu proti Chelsea, ve čtvrtek odvetu osmifinále Evropské ligy proti Rostovu a v neděli hraje Premier League proti Middlesbrough.

Co na to Roy Keane?

„Je to naprostý nesmysl. To, co říká. Nikdy jsem ve svém životě neslyšel tolik nesmyslů. Proč to musíme poslouchat?“

„Je to manažer Manchesteru United, jednoho z největších klubů na světě. Tým, který má...a on pořád jen naříká nad tím, jaký mají náročný program, jak jsou unavení...“

„Díval jsem se na jejich los v pohárech. Měli samé lehké zápasy. Měli dobrý los a většinou hráli doma. Ten chlap říká naprosté nesmysly. Nikdy jsem neslyšel tolik nesmyslů.“

„Možná, že je tento klub pro něj až příliš velký. Nedokáže se vypořádat se všemi požadavky na zápas. Jaké zápasy? Vždyť dnes večer (ve čtvrtek) by tento zápas vyhrála i rezerva Manchesteru United. Rozpaluje mě doběla.“

„Mluvil o tom, jak hráči z únavy kolabují. Tohle bylo jednodušší než tréninkový zápas. Jedenáct na jedenáct. Tohle bylo prostě snadnější.“

