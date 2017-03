Premier League - José Mourinho si od fanoušků Chelsea zaslouží více respektu, říká Ray Wilkins

© skysports.com, premierleague.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com - José Mourinho

Dnes 09:39 - Když José Mourinho přijel v pondělí se svým Manchesterem United na Stamford Bridge, fanoušci Chelsea na něj pokřikovali: „jidáši“. Portugalský kouč zůstal chladný a ukázal na oplátku tři zdvižené prsty symbolizující počet získaných titulů na lavičce Blues. Také prohlásil, že je pro Chelsea číslo 1. To si myslí i Ray Wilkins, expert SkySports. Dle jeho názoru si Mourinho zaslouží od fanoušků Chelsea mnohem více respektu.

Bylo to poměrně zvláštní. José Mourinho si s fanoušky Chelsea vybudoval specifické pouto. Vždyť s londýnským klubem vyhrál třikrát pohár pro mistra Premier League. Jenomže teď šéfuje lavičce Manchesteru United a příznivci Blues mu to dali najevo pokřikem: „jidáši, jidáši.“

Ray Wilkins, expert SkySports a bývalý asistent kouče Mourinha, prohlásil, že si Special One od fanoušků Chelsea zaslouží více respektu.

„Jen bych si přál, aby fanoušci Chelsea, a já jsem také fanoušek Chelsea, ukázali vůči Mourinhovi mnohem více respektu.“

„Lidé budou přirozeně namítat: Rozčiloval se směrem k lavičce Chelsea. Ano, dobře, to je pravda. Ale on je teď zaměstnancem Manchesteru United. Chelsea jej uvolnila z jeho manažerského postu. Vyhodila ho.“

„Měli bychom si vzpomenout na to, co náš klub udělal. Říkám náš, protože jsem fanouškem Chelsea od svých 10 let. Udělal opravdový zázrak.“

„Je to dobrý chlap. Je to člověk, co myslí jen na fotbal. Chce se svým klubem vyhrávat. Nic víc ho nezajímá. Myslím si, že během zápasu proti Manchesteru United jsme mu neprokázali dostatek respektu.“

Na otázku, zda měl Mourinho prokázat více respektu vůči Contemu, Wilkins odpověděl:

„Když máte dav trenéry u postranní čáry, kteří překypují energií, může dojít k jisté konfrontaci. Byl to jen střet zájmů. Udělal se pořádek. Tyto věci se stávají.“

„Mourinho o sobě prohlásil, že je pro Chelsea číslo 1. Myslím si, že proti tomu nemůže nikdo nic namítat. José bude číslo jedna do té doby, dokud s Chelsea někdo jiný nevyhraje tolik trofejí jako on.“

