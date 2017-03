Premier League - Diskuze odborníků: Může Leicester vyhrát Ligu mistrů?

Tohle mi prijde jako kurva prehnana teorie.. proc asi sest let po sobe real predtim vypadaval ve ctvrtfinale nebo dokonce osmifinale.. okej letos tezce zajebal rozhodci psg to si taky myslim ale ze by to sahalo az takhle daleko to se mi moc verit nechce.. atletiko by nehralo dva ze tri roku finale.. porto by nevyhralo ligu mistru i kdyz okej to je uz trochu dyl ale i tak by tam bylo vic veci ..