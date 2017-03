Premier League - Antonio Conte měl strach o Hazarda: Hráči United ho neustále okopávali. Co je to za taktiku?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Conte se bál o Hazarda

Dnes 15:08 - Chelsea včera dokázala udolat oslabený Manchester United a po výhře 1:0 se může těšit na semifinále FA Cupu proti Tottenhamu. Red Devils hráli téměř hodinu bez vyloučeného Herrery, který viděl druhou žlutou kartu po zákroku na Edena Hazarda. Antonio Conte po utkání přiznal, že se bál o zdraví belgického reprezentanta. Dle jeho názoru byl Hazard neustále okopáván.

Jedinou branku zápasu vstřelil krátce po začátku druhého poločasu N´Golo Kanté. Tím francouzský záložník zařídil Chelsea výhru 1:0 a postup přes Manchester United od semifinále FA Cupu. Zápas jednoznačně nejvíce ovlivnilo vyloučení Andera Herrery v 35. minutě. Ten viděl druhou žlutou kartu poté, co fauloval Edena Hazarda.

Antonio Conte si po duelu stěžoval na to, že hráči Manchesteru United se snažili Edena Hazarda zranit a stále jej okopávali.

„Pro Edena Hazarda bylo po 20-25 minut nemožné, aby hrál fotbal. Neustále schytával rány a byl okopáván.“

„Jít na hřiště s taktikou, že budu kopat do soupeře? To není fotbal pro mě. Nemyslím si, že jsem blázen a vidím ho jen v této situaci.“

„Někdy, když hrajete proti hráči s velkým talentem, tak se snažíte jej zastrašit. Rozhodčí musí chránit tyto typy hráčů. Mohou skončit se zraněním. Je to velmi nebezpečné, když schytáte ránu zezadu.“

Poté se italský kouč krátce vyjádřil k menší výměně názorů mezi ním a José Mourinhem, která proběhla u postranní čáry během prvního poločasu.

„To, co se stalo mimo hřiště, je pro mě cirkus. Trenéři nejsou důležití. Čtvrtý rozhodčí to zvládl velmi dobře. Na druhou stranu si myslím, že v těchto typech zápasů je to normální.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz