Premier League - JIdáš? Stále jsem v Chelsea číslo 1, říká José Mourinho

Dnes 14:46 - Manchester United včera prohrál na Stamford Bridge 1:0, a svůj loňský triumf v FA Cupu tak neobhájí. Do semifinále proklouzla Chelsea, která hrála od 35. minuty po vyloučení Herrery v početní výhodě. Zajímavý večer opět prožil José Mourinho. Skupina fanoušků Blues skandovala na jeho adresu „jidáši, jidáši“. Portugalský kouč to přešel s klidem. Stále se považuje za číslo 1.

Emoce znovu planuly. Dokonce se během utkání dostali Antonio Conte a José Mourinho do při. Musel je oddělovat čtvrtý rozhodčí. Příznivci Chelsea pak na portugalského trenéra volala: „jidáši, jidáši“. José Mourinho to přešel a ukázal zdvižené tři prsty - připomněl tedy 3 tituly, které s Chelsea získal.

„Mohou volat, co chtějí. Jsem profesionál. Budu bránit svůj klub až do okamžiku, kdy budou mít manažera, který pro ně vyhraje 4 tituly v Premier League. Do té doby jsem v Chelsea číslo 1.“

„Až budou mít manažera, který s nimi vyhraje 4 tituly, pak se stanou číslem 2. Ale až do tohoto momentu bude jidáš číslem 1.“

Special One pak přiznal, že byl spokojen se svou reakcí po menší výměně názorů.

„Podařilo se mi kontrolovat mé emoce a mé reakce. To je dobře, protože díky tomuto způsobu mohu zůstat na lavičce po celý zápas i další zápas. Mí hráči mě potřebují.“

„Stále jsem ve hře a komunikuji. Komunikoval jsem jen s hráči a se čtvrtým rozhodčím. Nic víc. Jsem na své hráče opravdu pyšný. Hráli jsme ve čtvrtek v Rostově, ve čtvrtek pak znovu hrajeme s Rostovem. Pan Oliver jde domů a my můžeme analyzovat náš výkon. Nechci mluvit o výkonu rozhodčích.“

Lodivod Red Devils své hráče chválil. K vyloučení Herrery se příliš nevyjádřil.

„Všichni jsme viděli zápas a můžeme mít různé názory. Myslím ale, že všichni musíme souhlasit s tím, že to byl zápas až do okamžiku, kdy byl Herrera vyloučen. Pak už to bylo o něčem jiném.“

„Do té doby jsem viděl zápas, ve kterém jsme chtěli vyhrát. Měli jsme vše pod kontrolou. Pak byla na nás vidět frustrace, protože jsme nemohli hrát tak, jak jsme chtěli.“

„S deseti hráči na hřišti to pro nás bylo velmi složité.“

