Premier League - Kanté vystřelil Chelsea postup. United hráli od 35. minuty bez vyloučeného Herrery. Bude si Mourinho opět stěžovat?

Kanté vystřelil Chelsea postup

Dnes 22:40 - Utkání, o kterém se ještě bude dosti diskutovat. Takové bylo čtvrtfinále FA Cupu mezi Chelsea a Manchesterem United. Na Stamford Bridge se udála bitva, kterou zásadně ovlivnilo vyloučení Andera Herrery v 35. minutě. Výhodu Blues dokázali využít krátce po přestávce, kdy se trefil Kanté. Nakonec to byla jediná branka zápasu, a tedy vítězná.

Chelsea 1:0 Manchester United

Branky: 51. Kanté

ČK: 35. Herrera

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses (88. Zouma), Kanté, Matič, Alonso - Willian (81. Fábregas), Costa (93. Batshuayi), Hazard

Manchester United: de Gea- Jones, Smalling, Rojo - Valencia, Herrera, Pogba, Darmian - Mchitarjan (36. Fellaini), Rashford, Young (81. Lingard)

Zatímco Antonio Conte nasadil prakticky „normální“ ligovou sestavu, vyjma Pedra, kterého nahradil Willian, tak José Mourinho udělal více změn. Některé z nich byly vynucené. Každopádně zvolil stejné rozestavení jako jeho italský protějšek. Na hrot útoku Red Devils se nakonec postavil Marcus Rashord, i když bylo ještě ráno před utkáním avizováno, že je nemocný a zřejmě připraven do hry nebude.

Úvodních deset minut bylo oťukávacích. O první vzruch se postaral ve 12. minutě Henrik Mchitarjan, ale jeho pokus, kterému sice zatleskal i José Mourinho, nebyl přesný. To na druhé straně měl v 16. minutě obrovskou příležitost Eden Hazard. Belgické křídlo se skvěle otočilo okolo Smallinga, pak si pohrálo s Rojem a následně vyslalo střelu. Tu tečoval jeden z obránců a David de Gea musel vytáhnout famózní zákrok, aby vytlačil míč alespoň na roh. Po něm se k balónu dostal Gary Cahill, ovšem i proti jeho dobré střele k tyči dokázal španělský brankář Manchesteru United výtečně zasáhnout.

Pak se hra na nějakou dobu ukldinila, jenomže v 35. minutě přišel jeden z klíčových okamžiků celého zápasu. Ander Herrera totiž uviděl po faulu na Hazarda druhou žlutou kartu a musel velmi brzy pod sprchy. Michael Oliver byl nekompromisní. José Mourinho na to okamžitě zareagoval. Stáhl Mchitarjana a nahradil jej Fellainim. Arménskému záložníkovi se to pranic nelíbilo. Další zajímavá akce ale v prvním poločase už nepřišla, a proto skončila úvodní půle bezgólovým stavem.

Chelsea využila přesilovku poměrně brzy. V 51. minutě totiž dostal až moc prostoru N´Golo Kanté, ke kterému pozdě přistoupil Paul Pogba. Francouzský záložník nízkého vzrůstu napřáhl a křížnou přízemní střelou k pravé tyči překonal Davida de Geu - 1:0.

Radost hráčů Chelsea po vstřeleném gólu (zdroj: zimbio.com)

O pět minut později ovšem mohl Manchester United vyrovnat. Marcus Rashford ukličkoval Garyho Cahilla, jenomže Thibaut Courtois jeho tutovku skvěle zlikvidoval. Okamžitě přišel rychlý brejk a po něm rohový kop Blues. Po něm hlavičkoval Diego Costa, kterého nikdo z hráčů Red Devils nedokázal uhlídat, ale Costa mířil mimo. Hra dostala velké tempo. Pak střílel těsně nad Willian. Tomu chybělo opravdu jen pár centimetrů, aby zvýšil vedení domácích.

Pro Manchester United byl druhý poločas skutečně složitý. V početní nevýhodě po většinu času jeho hráči naháněli svěřence Antonia Conteho, kteří drželi míč a kontrolovali hru. I když Rudí ďáblové se snažili vystrkovat růžky. Na konci 82. minuty vystrašil Stamford Bridge Paul Pogba, ale Courtois nemusel zasahovat. Diego Costa poté v 88. minutě dostal žlutou kartu, ale na hřišti předváděl opět své typické excesy a mohl být klidně i vyloučen, pokud by byl sudí Oliver přísnější a důslednější.

Chelsea své nejtěsnější vedení udržela až do samotného konce a slaví postup do semifinále. Bude jistě zajímavé sledovat, jaká bude reakce Josého Mourinha. Co řekne k vyloučení? Bude s výkonem rozhodčích spokojený?

