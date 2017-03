Premier League - Petr Čech brání Alexise Sáncheze: Po zápase s Bayernem byl nejsmutnější z nás všech

© skysports.com, fotbalportal.cz - Čech a Sánchez

Dnes 18:02 - Arsenal minulý týden vyletěl z Ligy mistrů po dvou debaklech od Bayernu Mnichov. V Německu prohrál 5:1 a stejnou dardu schytal i na domácím stadionu. Fotbalový svět pak obletěla fotka, na níž se Petr Čech společně s vystřídavším Alexisem Sánchezem smějí na lavičce. Český brankář vše uvedl na pravou míru a svého kolegu z týmu brání.

Celkovým skóre prohrál Arsenal v osmifinále Champions League s Bayernem Mnichov 2:10. Venku prohrál 5:1 a stejně nelichotivý výsledek si připsal i minulý týden na Emirates Stadium.

Ono kontroverzní foto z duelu s Bayernem (zdroj: dailyexpress.co.uk)

Řešila se pak mimo jiné i fotografie, na které se Alexis Sánchez s Petrem Čechem smějí na lavičce náhradníků.

Teď se k oné situaci vrací český brankář Gunners. Vysvětluje, že chilský reprezentant byl naopak zklamán nejvíce ze všech hráčů Kanonýrů.

„Je to smutné. Takto smutného jsem ho ještě neviděl.“

„Naneštěstí, když řeknete větu: „Dát druhý gól, mohlo být všechno jinak“ a pak uděláte: „Uf...“ vím, ale na konci je výsledné skóre 1:5, pak to někdo překroutí a řekne, že se na lavičce smějete...Podle mě je to k hráči neuctivé. Ale samozřejmě můžete udělat fotku a interpretovat ji různě. Podle toho, jak se vám to hodí. Bohužel.“

„Ale my hráči přesně víme, co řekl. Vím, jak jej to ranilo a jak byl zklamaný. Více než kdokoliv jiný. Je to neštěstí a zklamání.“

Petr Čech pak bránil i svého manažera Arséna Wengera. Prohlásil, že zodpovědnost je především na hráčích.

„Svým způsobem hraje manažer velkou roli, ale na hřišti jsou především hráči. Manažer za ně nemůže na hřišti rozhodovat. Hráči samozřejmě musí sdílet odpovědnost. Neseme odpovědnost za situaci, ve které se teď nacházíme. Musíme s tím pracovat a sami se z toho dostat.“

„Tento týden byl obtížný. Především první tři dny po zápase s Bayernem. Museli jsme se ujistit, že jsme připraveni na další utkání. Jsme připraveni a to je reakce, kterou potřebujeme.“

„Myslím, že ve fotbale je všechno rychlé. Rychle se můžete dostat nahoru a stejně rychle se můžete dostat dolů. Není možné ovládat okolní svět. Můžete ovládat jen svou přípravu, své výkony.“

„Jako hráč se na to soustředím. Věřím, že manažer dělá to samé. To je nyní klíč - být připraven, tým musí být připraven. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Pak se domnívám, že když to přinese výsledky, atmosféra se změní.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz