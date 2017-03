Premier League - José Mourinho o Marcusi Rashfordovi: V příští sezóně od něj očekávám lepší výkony

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Marcus Rashford

Dnes 14:08 - José Mourinho očekává, že Marcus Rashford po letošní „velice obtížné“ sezóně znovu najde svoji bývalou formu a v příštím roce předvede své nejlepší výkony. Devatenáctiletý útočník byl senzací loňské sezóny, když pod vedením Louise van Gaala nastřílel ve svých prvních 18 utkáních za Manchester United osm gólů.

Rashford vlétl do velkého fotbalu jako kometa a po fantastické premiérové sezóně na Old Trafford a gólu při debutu v anglické reprezentaci si vysloužil i pozvánku na Euro 2016.



Nicméně příchod nového manažera Josého Mourinha, konkurence v podobě Zlatana Ibrahimoviče a přesun na křídelní pozici přibrzdily jeho rozlet a přestože v letošní sezóně odehrál 36 utkání, připsal si Rashford dosud pouhých sedm branek.



„Věděl jsem, že to pro něj bude po loňském překvapení velice obtížná sezóna,“ přiznal portugalský manažer před čtvrtfinálovým utkáním FA Cupu proti Chelsea.



„Měl za sebou sezónu bez tlaku, sezónu, ve které od něj nikdo nic neočekával a nikdo jej neznal, takže se mohl cítit volný a proto tolik překvapil. Je to jen chlapec, který si fotbal naplno užívá.“



„Druhá sezóna byla vždy nejtěžší. Myslím si, že ve třetí se vrátí do své nejlepší formy. Ve třetí sezóně jste vyzrálejší, můžete stavět na svých zkušenostech, takže jsem si jistý, že pro něj bude lepší než druhá.“



„Druhá sezóna je složitá. Svoji roli hraje tlak, lidé ho už znají a jsou od něj větší očekávání. Měli jsme spolu pěkný rozhovor, kdy mi řekl, že se učí i v šatně o poločasové přestávce, takže je to dobrý kluk s dobrým přístupem a teď se budeme muset tři zápasy obejít bez Zlatana (Ibrahimoviče).“

