Premier League - Gary Neville o nadějích Liverpoolu na TOP4: Mají velkou šanci, ale…musí najít plán B

Gary Neville: Liverpool má šanci na TOP4

Dnes 13:52 - Letos to bude v Premier League opravdu velká tlačenic, pokud jde o umístění v TOP4. Zatímco Chelsea si poměrně suverénně kráčí pro titul, za ní hoří tuhý boj. Druhý Tottenham i třetí Manchester City mají shodně 56 bodů. Čtvrtý je Liverpool s 55 body. Pátý je Arsenal s 50 body a o bod zpět je Manchester United. Jenomže Reds mají odehráno nejvíce zápasů z této šestice. Jak vidí jejich šance Gary Neville?

Ve včerejším duelu 28. kola Liverpool dokázal na domácím stadionu otočit nepříznivě si vyvíjející zápas s Burnley a zvítězil 2:1. Díky tomu se posunul na čtvrté místo. Má o 5 bodů více než pátý Arsenala o šest bodů více než šestý Manchester United. Jenomže oproti oběma těmto celkům má odehráno o 2 zápasy více.

Gary Neville se domnívá, že v několika ohledech je Liverpool nejslabší z vedoucí šestice. Na druhou stranu připouští, že může mít dobrou šanci v TOP4 setrvat.

„Budou tady dva velké kluby a dva velcí manažeři, kteří nedovedou svůj tým do TOP4. Chtěl bych teď říct, že jakmile budou mít všechny týmy odehránu stejnou porci zápasů, ke konci sezóny se může Liverpool dostat do problémů.“

„V některých ohledech by mohl být potenciálně nejslabší, ale skutečnost, že jsou teď výše, jim může pomoci a dává jim to výhodu se v TOP4 udržet. Jenomže situace v tabulce se mění týden co týden.“

Jürgen Klopp má se svým týmem vynikající bilanci, co se týče zápasů s týmy z jejich okolí, pokud jde o postavení v tabulce. Všech 5 porážek v tomto ročníku Premier League ovšem přišlo proti klubům, které jsou v dolní polovině tabulky a to je velký problém, který vidí i Gary Neville.

„Nejsem si jistý, že je to psychologické, protože už se to v této sezóně stalo několikrát. Myslím si, že je to otázka stylu a taktiky, z hlediska toho, jak Liverpool hraje.“

„Viděli jsme od nich v některých velkých zápasech opravdu neuvěřitelné výkony, kde přišli na hřiště, byli ofenzivní, draví a hráli otevřený fotbal. Ale když je to jinak, soupeř hraje poněkud zataženě, hraje jiným stylem...pak má Liverpool problém a nedokáže najít plán B.“

„Nemají nejsilnější mužstvo, ale mohlo by jim pomoci to, že mají dobrý program. Nemají plán B, pokud jde o schopnost ovládat hru v jiném stylu. Když jim týmy nedovolí využít energii z presinku, jsou mnohem méně efektivní. Mají velkou šanci dostat se do TOP4, ale musí překonat tento problém.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz