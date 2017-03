Premier League - Otázka je znovu otevřena: Má budoucnost v Arsenalu nezávisí na Wengerovi, říká Özil

© skysports.com, fotbalportal.cz - Özil a Wenger

Včera 17:46 - V Arsenalu může během léta nastat mnoho změn. Ale také nemusí. Hovoří se především o Arsénu Wengerovi, ovšem i o největších hráčských hvězdách - o Alexisi Sánchezovi a Mesutu Özilovi. Ten před nedávnem prohlásil, že je na Emirates Stadium hlavně kvůli francouzskému manažerovi. Ovšem teď naznačuje možnost, že i přes Wengerův odchod může v londýnském klubu zůstat.

V posledních měsících je to časté téma. Řeší se budoucnost Alexise Sáncheze a Mesuta Özila. Setrvají dvě velké hvězdy v Arsenalu? Nebo odejdou jinam? Oběma končí smlouva na konci příští sezóny. Ve hře jsou nové lukrativní kontrakty. Ovšem zatím není nic podepsáno.

Počítalo se s tím, že budoucnost Mesuta Özila by ovlivnil případný konec Arséna Wengera. Zejména kvůli němu je Özil v kádru Gunners. Jenomže už to tak úplně není. Německý záložník naznačil, že to na tom nezávisí.

„Vždy říkávám, že jsem v Arsenalu šťastný. Všechno tady sedí - klub, fanoušci, město. Arséne Wenger byl také jedním z důvodů, proč jsem se připojil k Arsenalu.“

„Nicméně, také dobře vím, že se ve fotbale všechno rychle mění a že se děje hodně odlišných věcí od toho, co si naplánujete. Takže by bylo špatné říkat, že má budoucnost závisí na trenérovi.“

„Jako sportovec nemůžete být nikdy spokojen. Potřebujete motivaci. Velmi rád bych jednoho dne vyhrál Ligu mistrů, ideálně s Arsenalem. Stále mám tady smlouvu ještě na jeden rok.“

„Všechno je otevřené. Už jsme s Arsenalem začali jednat. Ale teď se soustředím na probíhající sezónu.“

„Kritika mě provází od začátku mé kariéry. Bylo tomu tak v Brémách, v Realu Madrid, v národním týmu i tady v Arsenalu. Samozřejmě, že to není příjemné. Ale já už mám hroší kůži. Snažím se, aby se to ke mně nedostalo. Jsem mistr světa a budu jím navždy.“

