Premier League - FA Cup: Arsenal ukončil pohádku Lincolnu, do semifinále jde po výhře nad Middlesbrough i Manchester City

Včera 21:41 - Arsenal se natrápil v utkání proti senzaci z páté ligy Lincolnu City, díky čtyřem gólům během druhé půle si ale nakonec zajistil postup do semifinále FA Cupu. Tam jej doprovodí i Manchester City, jenž nepřipustil zaváhání na hřišti Middlesbrough, kde mu zařídili výhru David Silva a Sergio Aguero.

Arsenal 5:0 Lincoln City



Branky: 45+1. Walcott, 53. Giroud, 58. Waterfall vlastní, 72. Sánchez, 75. Ramsey



Arsenal byl až příliš silným soupeřem pro největší překvapení letošního ročníku FA Cupu Lincoln City, který na Emirates podlehl 5:0 a senzační cesta pohárem pro něj končí. Přibližně 9 tisíc fanoušků Lincolnu vidělo na stadionu Arsenalu v první půli jediný gól Thea Walcotta, ve druhém poločase ale Kanonýři přidali další čtyři trefy a ukončili tak jakékoli naděje hostů na zázrak.

Na Emirates Stadium dorazil početný zástup fanoušků Lincolnu. (zdroj: zimbio.com)

Výhra nad Lincolnem je pro Arsenal určitou úlevou po vyřazení z Ligy mistrů po souhrnné porážce 10:2 s Bayernem Mnichov, pro svěřence Arséna Wengera je totiž FA Cup poslední reálnou možností na zisk trofeje v letošní sezóně. Stejně jako před porážkou s Arsenalem probíhaly i před výkopem proti Lincolnu protesty proti manažerovi Wengerovi a jeho kritikům dala první půle další důvod k frustraci, Kanonýrům se totiž dlouho nedařilo prosadit se proti týmu z páté ligy.

Střelecké trápení Arsenalu ukončil až Theo Walcott. (zdroj: zimbio.com)

Arsenal měl přitom od začátku herní převahu a vytvořil si několik zajímavých šancí, jenže Aaron Ramsey těsně netrefil bránu a střelu Walcotta vytěsnil Paul Farman skvělým zákrokem na tyč. Lincoln dělal Arsenalu svým rychlým presinkem velké problémy a po půlhodině hry mohl jít do překvapivého vedení, Petr Čech ale dobře zasáhl proti střele Nathana Arnolda. Trápení Arsenalu ukončil až v závěru první půle Walcott, jehož tečovaná střela skončila v bráně Lincolnu.

Fantastická cesta Lincolnu skončila až na Emirates. (zdroj: zimbio.com)

Vedoucí gól hráčům Arsenalu po psychické stránce výrazně pomohl a ti ve druhé půli už jen navyšovali své vedení. Po výborné souhře domácích a skvělé přihrávce od Héctora Bellerína přidal druhý gól Olivier Giroud, Luke Waterfall si srazil centr Kierana Gibbse do vlastní brány a střelou z 25 metrů se prosadil i Alexis Sánchez.



Krátce na to přidal unavenému Lincolnu pátý kousek na cestu domů ještě Ramsey a Sánchez z volného kopu nastřelil brankovou konstrukci. Navzdory kruté porážce ale mohou být hráči Lincolnu na svoji cestu FA Cupem hrdí, vždyť se do čtvrtfinále probojovali jako první tým mimo Football League od roku 1914.

Middlesbrough 0:2 Manchester City



Branky: 3. Silva, 67. Aguero



Manchester City si na Riverside poradil s Middlesbrough a po výhře 2:0 si jako první zajistil účast v semifinále FA Cupu. Citizens poslal už po pouhých třech minutách do vedení David Silva a přestože hosté poté neproměnili několik výrazných šancí, pojistil v 67. minutě jejich postup Sergio Aguero.



Svěřenci Pepa Guardioly vkročili do utkání tím nejlepším možným způsobem, už po třech minutách hry totiž Yaya Touré poslal míč nabíhajícímu Pablu Zabaletovi, jenž svým centrem z první našel šest metrů od brány skórujícího Davida Silvu, 0:1. Boro bylo uprostřed první půle blízko srovnání, když Claudio Bravo podcenil hlavičku Rudyho Gestedeho, ale naštěstí pro něj byl po ruce Zabaleta, jenž odvrátil míč na brankové čáře.

Sergio Aguero pojistil výhru Manchesteru City. (zdroj: zimbio.com)

Krátce po startu druhé půle nevyužil příležitost zvýšit vedení City Aguero, jenž po centru Raheema Sterlinga nastřelil tyč a Brad Guzan špičkami prstů zamezil Silvovi v druhém gólu. Ten nakonec přeci jen přišel, ale z kopačky Aguera, který poslal míč do sítě po centru Leroye Saného. Citizens tak zůstávají neporažení už 11 zápasů v řadě a jsou poslední krůček od finále FA Cupu.



Middlesbrough FC: Brad Guzan, Antonio Barragán, Bernardo Espinosa (50. Dael Fry), Fábio, Ben Gibson, Grant Leadbitter (66. Gastón Ramírez), Adam Clayton, Marten de Roon, Adama Traoré, Cristhian Stuani, Rudy Gestede (26. Álvaro Negredo)



Manchester City: Claudio Bravo, Gaël Clichy, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, John Stones, David Silva, Yaya Touré (86. Fernando), Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Leroy Sané (70. Nolito), Sergio Agüero (90+1. Kelechi Iheanacho)





Vít Sedlák / FotbalPortal.cz