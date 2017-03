© uk.ingyen-hirdetes.com - John Terry se v létě s Chelsea rozloučí

Dnes 15:54 - John Terry byl dlouhé roky jednou z klíčových součástí základní sestavy Chelsea, pod novým manažerem Antoniem Contem ale dosud nasbíral pouhých pět startů a není vyloučené, že se v létě kapitán týmu se Stamford Bridge rozloučí. Terrymu totiž na konci sezóny vyprší smlouva a již se objevil jeden z prvních zájemců o jeho služby.

Představit si Chelsea bez Johna Terryho bylo dlouhé roky téměř nemožné, v letošní sezóně už však kapitán týmu nepatří mezi klíčové hráče Blues a Antonio Conte dosud nenabídl stálici klubu novou smlouvu.



Terry by se tak v 36 letech mohl vydat do klubu, kde bude znovu pravidelně nastupovat a jednou z možností je West Bromwich Albion, jenž se poptával na Terryho dostupnost už v lednu.



„Vždy jsem věděl, že je to dobrý hráč,“ řekl manažer klubu Tony Pulis na tiskové konferenci před sobotním zápasem proti Evertonu.



„V lednu nám šlo jen o to zjistit, jaká je tam situace a poté to bylo o tom se rozhodnout, zda do toho půjdeme, nebo nepůjdeme. Nebyl to jediný hráč, na kterého jsme se v lednu dotazovali.“



„Nepodnikly jsme žádné další kroky, šlo jen o to prověřit situaci a situace byla taková, že John chtěl zůstat v Chelsea. Myslím si, že tam chtěl zůstat už jen pro to, aby mohl být součástí mistrovského týmu.“



„Pokud bude v létě k mání, sedneme si a popřemýšlíme o tom, co máme a co nemáme a od toho se potom budou odvíjet naše další kroky.“



Pokud by Terry přeci jen zamířil na The Hawthorns, mohl by vytvořit zkušenou stoperskou dvojici s Garethem McAuleym. 37letý Severní Ir je nejstarším hráčem v poli v celé Premier League a Pulis potvrdil, že je klub blízko prodloužení jeho smlouvy.

