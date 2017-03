Premier League - Manchester City i Manchester United mají lepší kádr než Chelsea, říká Antonio Conte

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

Dnes 06:54 - Vede Chelsea za titulem. Před začátkem sezóny to čekal opravdu málokdo. Navíc Blues pod Antoniem Contem kráčejí za vítězstvím v Premier League vskutku poměrně suverénně a neohroženě. V pondělí přijede na Stamford Bridge Manchester United. Půjde o postup do semifinále FA Cupu. Antonio Conte před utkáním uvedl, že kluby z Manchesteru mají nejlepší kádry v lize.

Tabulka Premier League je jasná. Na čele již velmi dlouhou dobu trůní Chelsea a udržuje si od ostatních týmů patřičný odstup. Nejbližší pronásledovatel z White Hart Lane má desetibodovou ztrátu.

V pondělí čeká Chelsea čtvrtfinále FA Cupu proti Manchesteru United. Navzdory tomu, že v lize mají Blues na Manchester City desetibodový náskok, a na Manchester United dokonce sedmnáctibodový, Antonio Conte prohlásil, že oba tyto kluby mají lepší kádry, než jaký má k dispozici on.

„Myslím si, že Manchester United a Manchester City mají nejlepší kádry v lize. Mají celou řadu vynikajících hráčů s velkým talentem a výherními zkušenostmi.“

„Jsem si jistý, že to v pondělí bude těžký zápas pro nás i pro soupeře. Myslím si, že teď to pro nás není jinak lepší. Máme dobrý tým, dobrou herní tvář. Proto předvádíme dobrý fotbal. Ale určitě to bude složitý duel pro nás i pro United. Čelíme dobrému, velmi silnému týmu.“

Chelsea má šanci získat double, tedy primát v Premier League a v FA Cupu. To vše v první sezóně Antonia Conteho na lavičce Blues. Mohl by napodobit svého krajana - Carla Ancelottiho.

„V prvé řadě musíme v pondělí vyhrát. Musíme vyhrát. Nyní je to velmi těžké říct, protože si myslím, že musíme získat ještě 24 bodů, abychom měli titul. K dispozici je ještě 11 kol. Pro nás je důležité jít zápas od zápasu. v lize i v FA Cupu.“

„Teď se soustředíme na FA Cup. Čeká nás těžký zápas. Chceme postoupit, ale všichni víme, že to bude obtížné. Chceme se o to pokusit. Pak uvidíme. Zatím jsme nic nevyhráli.“

Pak se italský trenér vyjádřil i k situaci okolo Arséna Wengera.

„Nejsou to teď pro Arséna Wengera snadné chvíle. Ale mluvíme o velkém manažerovi. Myslím si, že během 20 let odvádí svou práci v Arsenalu velmi dobře. Tvrdě pracuje. Arsenal je každý rok v Lize mistrů. To je podle mě dobrý úspěch, zvláště tady v Anglii to není vůbec jednoduché.“

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz