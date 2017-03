Premier League - Patrick Vieira: Hráči nechávají Arséna Wengera na holičkách

© skysports.com, fotbalportal.cz - Vieira a Wenger

1 Líbilo se

Dnes 06:58 - Odchod Arséna Wengera z Arsenalu si přeje spousta lidí. Ti mu v posledních dnech spílají za mnohá špatná rozhodnutí. Francouzský manažer má smlouvu do konce sezóny. O své budoucnosti se ještě nerozhodl. Podle Patricka Vieiry není Wenger člověkem, který by házel ručník do ringu. Podle něj nesou velkou zodpovědnost za špatné výkony Gunners především hráči. Ti by se měli dle jeho názoru chytit za nos.

Jedinou trofejí, kterou může ještě v této sezóně Arsenal reálně získat, je FA Cup. Ani to by však rozezlené fanoušky zřejmě neuspokojilo. Chtějí titul z Premier League. Chtějí triumf v Lize mistrů. Na prvé čekají už více než 10 let. Toho druhého se zatím nikdy nedočkali.

I proto žádají odchod Arséna Wengera, který na lavičce Gunners působí posledních 20 let. V nejúspěšnějším Wengerově období vedl Arsenal jako kapitán Patrick Vieira. Právě on se nyní svého krajana zastává.

„Teď opravdu prochází těžkým obdobím, ale zároveň vím, že Arséne není typem člověka, který by hodil ručník do ringu a vzdal tuto situaci.“

„Bude bojovat, protože je hrdý a dává Arsenalu všechno, co by člověk měl fotbalovému klubu dávat.“

„Je pravda, že lidé pochybují o jeho schopnostech vést tým...ale myslím si, že v mnoha situacích je potřeba podívat se na hráče. Ti jej dostávají dolů, nechávají ho ve štychu. Ano, trenér má vždy obrovskou zodpovědnost, ale to hráči také.“

„Můžete celý týden pracovat na tom, jak budete v zápase hrát, ale pak je to stejně všechno o hráčích na hřišti. Ti musí bojovat. Pokud to neudělají, pak nastávají problémy.“

„Takže můžeme mluvit o Arsénovi, můžeme mluvit o jiných věcech, ovšem myslím si, že je důležité, aby hráči převzali zodpovědnost a podívali se na sebe do zrcadla.“

Patrick Vieira pak uvedl svůj názor na to, jak pohlíží na rozhodování Arséna Wengera o jeho blízké budoucnosti.

„Domnívám se, že Arséne ví lépe než kdokoliv jiný, čeho dosáhl a ví, co chce udělat. On sám se rozhodne.“

„Nechci se zapojit do té debaty, aby říkal, zda má odejít, nebo nemá odejít. Má dostatek zkušeností na to, aby učinil správné rozhodnutí. Takové, jaké bude pro Arsenal nejlepší. Vždy to tak dělal a udělá to znovu.“

„Vím, jak moc Arsenal miluje. Jakou vášeň k němu cítí. Je posedlý fotbalem. Ví co dělat.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz