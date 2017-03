Premier League - Čtvrtfinále FA Cupu: Překazí Chelsea Mourinhovu Manchesteru cestu za další trofejí? Arsenal hraje po 102 letech s Lincolnem

© youtube.com, fotbalportal.cz - Blues vs. Red Devils

Dnes 20:55 - Během soboty až pondělí se odehrají všechny čtyři čtvrtfinálová utkání letošního ročníku FA Cupu. Jednoznačně nesledovanějším bude duel mezi Chelsea a Manchesterem United. José Mourinho touží po další trofeji. Jeho bývalý a milovaný klub mu v tom bude chtít zabránit. Arsenal se postaví Lincolnu - překvapení z páté nejvyšší soutěže. Ctizens hrají na hřišti M´Boro a Spurs přivítají Millwall.

Chelsea - Manchester United

Pondělí 13. března, 20.45, Stamford Bridge

Vrcholem čtvrtfinálového programu jistě bude tento pondělní souboj dvou gigantů. Na konci října Blues na domácím stadionu United znectili 4 góly a vyhráli 4:0. Pro Red Devils to byla rána do vazu. Naposledy na Stamford Bridge Rudí ďáblové zvítězili v roce 2012.

Chelsea si jasně hlídá vedoucí pozici v tabulce Premier League. Ale jistě by přidala do sbírky i prvenství v FA Cupu. Hned první zápas v tomto roce sice prohrála, jejím přemožitelem byl 4. ledna Tottenham. Ale od té doby zahájila novou šňůru. Ta nyní čítá už 10 utkání bez porážky v řadě. Naposledy Chelsea zvítězila 1:2 na půdě West Hamu. Antonio Conte si může pochvalovat skvělou součinnost svého mužstva, a navíc i to, že se jeho týmu vyhýbají zranění. V FA Cupu Chelsea zatím prošla přes Petersborough, Brentford a Wolverhampton. Blues vyhráli FA Cup už sedmkrát. Naposledy v roce 2012.

Manchester United pokračuje ve svém náročném programu. Podařilo se mu ukořistit EFL Cup, ale pak ztratil v lize s Bournemouthem a ve čtvrtek remizoval na půdě ruského Rostova v rámci prvního osmifinálového zápasu Evropské ligy 1:1. Teď se musí přeorientovat na FA Cup, který José Mourinho uznává a nebere jej na lehkou váhu. Manchester United nastoupí do utkání bez své největší hvězdy. Zlatan Ibrahimovič si totiž začne odpykávat svůj třízápasový trest. Red Devils jsou obhájci trofeje a snaží o rekordní 13. celkové vítězství v FA Cupu. Reading a Wigan v předchozích kolech shodně porazili 4:0. S Blackburnem Rovers už to měli těžší - na jeho půdě vyhráli jen 1:2.

Absence:

Chelsea: -

Manchester United: Fosu-Mensah, Schweinsteiger (oba nejistý start), Ibrahimovič (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Begovič - Zouma, Terry, Aké - Moses, Matič, Chabolah, Alonso - Pedro, Costa, Hazard

Manchester United: Romero - Young, Smalling, Rojo, Darmian - Herrera, Carrick - Lingard, Rooney, Martial - Rashford

Tip FotbalPortal.cz: 2:1 po prodl.

Arsenal - Lincoln

Sobota 11. března, 18.30, Emirates Stadium

V sobotu vpodvečer dorazí na Emirates Stadium Lincoln. Poslední tři vzájemná utkání Lincoln neprohrál, jenomže...posledně se tyto dva celky utkaly v době, kdy ještě neexistovalo Československo, v roce 1915.

Arsenal bude mít velkou motivaci, protože FA Cup už je jediná soutěž, kterou může v této sezóně ještě reálně získat. Nedá se předpokládat, že by se stal v Premier League zázrak. Gunners jsou teď hodně propíraným týmem. Řeší se především budoucnost Arséna Wengera, Alexise Sáncheze, údajné problémy s hráči...Ovšem, bůhví, co všechno je pravda. Každopádně v klubu dobrá atmosféra nepanuje. Titul z Premier League opět zmizel v dáli, Liga mistrů skončila fiaskem, když Kanonýři schytali v osmifinále od Bayernu Mnichov dvakrát debakl 5:1. Takže je třeba nějaký pozitivní výsledek. Lincoln je k tomu ideálním soupeřem na zvednutí si sebevědomí.

Lincoln City totiž hraje až pátou nejvyšší soutěž. I když na druhou stranu...pokud se Lincolnu podařil obrovský zázrak a vyřadil by Arsenal, musel by snad trenér Wenger okamžitě složit funkci hlavního manažera. Pokud sestavíme pyramidu ze všech anglických soutěží, tak momentálně je Arsenal o 88 příček výše než Lincoln. Tento klub je prvním neligovým celkem, který se dostal do čtvrtfinále FA Cupu od roku 1914. Lincoln vede pátou ligu a touží se vyšplhat o patro výše. Vyhrál 23 z posledních 30 soutěžních utkání. Z posledních 34 zápasů prohrál jen dvakrát. Nejlepším střelcem týmu je se třinácti góly Rhead. Pro všechny hráče to bude velký svátek. Už je to, že si budou moci zahrát na Emirates Stadium. Lincoln se mezi nejlepší osmičku prokousal přes Altrincham, Oldham, Ipswich, Brighton a Burnley. Takže už jednoho prvoligového soupeře zdolal, navíc venku. Bude to další v sobotu další nezapomenutelný večer?

Absence:

Arsenal: Cazorla, Sanogo, Elneny (všichni zranění), Iwobi, Debuchy, Welbeck (všichni nejistý start)

Lincoln: Angol, Ginnelly (nastoupili už v této sezóně v FA Cupu za jiný tým)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Ospina - Gabriel, Mustafi, Holding, Monreal - Xhaka, Reine Adelaide, Oxlade-Chamberlain, Maitland-Niles - Perez, Giroud

Lincoln: Farman - Raggett, Waterfall, Habergham, Wood - Hawkridge, Whitehouse, Arnold, Woodyard - Margetts, Rhead

Tip FotbalPortal.cz: 4:0

Kompletní program čtvrtfinále FA Cupu:

Sobota 11. března

13.15 Middlesbrough - Manchester City

18.30 Arsenal - Lincoln

Neděle 12. března

15.00 Tottenham - Millwall

Pondělí 13. března

20.45 Chelsea - Manchester United

