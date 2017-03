Premier League - Předseda Arsenalu: Budeme s trenérem Wengerem mluvit. Dospějeme k vzájemné dohodě

Wenger nemá co Arsenalu nabídnout, ale vedení to asi vidí jinak. Jakoby ani nechtěli žádnou změnu k lepšímu. Ve většině špičkových klubů by už tam dávno nebyl, vždy stejně vysoké cíle - titul, ale pokaždé stejný scénař a selháni. A za tohle nese vinu trenér, který vhodně neposílí svůj tým, zvláště když tvrdí, že na přestupy má dost peněz, jen není nikdo vhodný.

Jestli Wenger prodlouží, tak to přinese radost jen soupeřům o titul. Fanoušci Arsenalu vedení klubu nezajímají, jim stačí kval.do LM.