Premier League - Antonio Conte je velmi blízko podpisu nové smlouvy s Chelsea

© skysports.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

2 Líbilo se

Dnes 19:57 - Před pár dny se ve fotbalových médiích objevila zpráva o tom, že by snad měl Antonio Conte po sezóně skončit na lavičce Chelsea, vydat se zpět do rodné Itálie, a tam vést Inter Milán. Sám lodivod Blues tyto zvěsti dementoval. Jen přiznal, že se mu stýská po rodině. Je ovšem dost možné, že se za ním nastěhuje do Londýna na delší čas. Podle zdrojů SkySports je totiž na spadnutí Conteho podepsání nové smlouvy na Stamford Bridge.

Do konce Premier League zbývá ještě jedenáct kol. Na vrcholu tabulky trůní Chelsea s desetibodovým náskokem. Jedním z hlavních strůjců famózní jízdy je trenér Antonio Conte. Minulý týden prohlásil, že mu sice skutečně schází rodina, která pobývá v Itálii, ale rozhodně to neznamená, že by chtěl v Chelsea ihned skončit. Právě naopak.

Antonio Conte uvedl, že chce vykonávat svou funkci hlavního manažera co nejlépe, aby v klubu vydržel delší dobu a rodina se za ním přestěhovala do Londýna. To se mu nejspíš brzy splní...

Mluví se sice o zájmu Interu Milán i jeho městském rivalovi AC. Dokonce se objevilo spojení Antonia Conteho a Barcelony. Jenomže podle zdrojů SkySports jej chce Chelsea udržet za každou cenu. V nejbližších dnech by měl Antonio Conte podepsat novou dlouhodobou smlouvu. To by samozřejmě znamenalo, že ještě před startem příští sezóny by se za ním rodina z Itálie přestěhovala.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz