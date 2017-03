Premier League - Frank Lampard a Jamie Carragher analyzují problém jménem Pogba. Jak z něj dostat to nejlepší?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Paul Pogba

1 Líbilo se

Dnes 15:30 - Manchester United stále není na příčkách, na kterých by se chtěl nacházet. Po několika zbytečných ztrátách se nachází na šestém místě tabulky Premier League a nedokáže proniknout do TOP4. Jednou z příčin může být i to, že Paul Pogba zatím úplně nepředvádí to, co by se od nejdražšího fotbalisty současnosti očekávalo. Jak z něj dostat více? Na to se podívali Frank Lampard a Jamie Carragher.

Francouzský záložník Paul Pogba se během léta stal nejdražším fotbalistou planety, když za něj Manchester United zaplatil 90 miliónů liber, aby jej získal z Juventusu zpět. Ale zatím ani on není schopen hru Red Devils dostatečně pozvednout na to, aby to stačilo alespoň na umístnění v TOP4. V 25 ligových zápasech přispěl jen 4 góly a 3 asistencemi.

Frank Lampard, který během své bohaté kariéry nastřílel v Premier League 177 gólů, trvá na tom, že je zde velký prostor na zlepšení.

„Byl to od Manchesteru United jasný signál, když jej koupili za 90 miliónů liber. Hráče, který podle mě ještě není hotovým hráčem. Má fantastické atributy. Je silný, má dlouhé nohy, je větší než já, je rychlejší než já.“

„Ale když nesete na ramenou tíhu cenovky 90 miliónů liber, budete analyzován více. My od něj chceme víc. Stále přemýšlím o tom, jaká je jeho ideální pozice? Jaký druh hráče je? Co vlastně chce?“

(zdroj: skysports.com)

„Cítím, jakoby chtěl od všeho kousek. Když za hráče zaplatíte 90 miliónů liber, chcete vidět výsledky. To on zatím zcela nepřináší. Je mladý a možná to zvládne, ale zatím tomu tak není.“

„Problémem je i vnímání nás všech. Za koho byste utratili 90 nebo 100 miliónů liber? Za Luise Suáreze, za Lionela Messiho, za Cristiana Ronalda. Ti přinášejí týmu 40-50 gólů za sezónu. Vyhrávají vám zápasy týden co týden. Nevíme, jestli to Pogba někdy zvládne, ale už je zkrátka souzen a posuzován.“

„Musíme mu dát čas. Musíme to ukázat tak, aby se těšil na příští sezónu. Uvidíme, jestli zlepší svou hru. Ale v určité fázi musí být dominantním hráčem ve středu pole, protože věřím, že to v něm je. Problémem podle mě je, že když utratíte 90 miliónů liber, nechcete mít problém za 90 miliónů liber.“

José Mourinho používá Paula Pogbu v hloubi pole, když hraje na zasunuté záložníky při rozestavení 4-2-3-1. Takto to praktikuje v posledních týdnech. Ale Jamie Carragher trvá na tom, že se na takovouto roli Pogba nehodí. Jeden z expertů SkySports odkazuje na Pogbův výkon v městském derby proti Citizens, kdy jej popsal jako „nedisciplinovaný“.

„O šest měsíců později se nic nezměnilo. Pořád to zdaleka není tak dobré a tak disciplinované. Na to, že hraje ve středu pole.“

„Je to závazek vůči defenzivě, o tom není pochyb. Měli prohrát finále EFL Cupu. Proti lepšímu týmu by podle mě prohráli. A jedním z důvodů by byl Pogba.“

Frank Lampard s Carragherem souhlasil: „Jeho úkolem musí být to, že bude více myslet na defenzivu. Myslím, že když Mourinho hraje na dva takovéto střední záložníky, chce po něm, aby bránil. Chce, aby jeho první myšlenkou byla obrana. Cítím, že je za to tvrdě kritizován. Nemyslím si, že takové atributy má. Cítím, že by chtěl mít Mourinho tzv. holding záložníka, který by tuto práci odváděl.“

„Vidíte spojení mezi ním a Ibrahimovičem. Snaží se jej hledat dlouhými přihrávkami. Moje otázka je ovšem taková: Jak moc chcete, aby vám střední záložník hrál tyto dlouhé míče z hloubi pole? Pokud chcete, aby byl jako Scholes v pozdějších letech, necháte takovou práci hráči, který stál 90 miliónů liber?“

Lampard trvá na tom, že by měl hrát Pogba blíže k soupeřově bráně: „Pogba má schopnost skórovat a také vytvářet gólové přihrávky. Ale z pozice, ve které nyní nastupuje, je k tomu velmi dlouhá cesta. Pokud nebude blíže brance, jeho statistiky se nijak nezlepší. Je to problém pro Manchester United a je to problém i pro Josého Mourinha.“

Takže, jaká je odpověď? Jamie Carragher věří, že je ukrytá ve změně rozestavení na 4-3-3. „Myslím si, že není pochyb o tom, že zlepšení by přinesla tříčlenná záloha. Pak byste mohli od takového hráče očekávat třeba to, co předváděl Frank Lampard. Hrál by více vlevo, ale jen ve tříčlenné záloze.“

„Já jsem na této pozici hrál většinu své kariéry a miloval jsem to, protože má odpovědnost byla zejména v tom, abych dostal míč dopředu a přičinil se o góly. Když bude více nahoře, bude mít na hru větší vliv,“ přitakal Frank Lampard.

Ale Jamie Carragher poukázal také na to, že José Mourinho potřebuje, aby jeho záložníci pravidelně skórovali, pokud by skutečně měl přejít na tříčlennou záložní řadu. V současné době se to totiž nestává. S pouhými 39 vstřelenými góly jsou na tom v tomto ohledu Red Devils výrazně nejhůře z celé TOP6.

„Když se bude José Mourinho ohlížet za touto sezónou a bude o ní hovořit s vedením a se všemi zaměstnanci, určitě musí říct, že mu chybí góly. Když hrajete systémem 4-3-3, nepotřebujete druhého útočníka, protože máte góly od záložníků. Ale to on postrádá. I proto se mluví o příchodu Griezmanna“



(zdroj: skysports.com)

„Chystají se utratit další velké peníze za někoho, kdo ty góly má přinést. Takže pokud uloví Griezmanna nebo někoho podobného, pak bude muset hrát za útočníky a nastane stejný problém. Jestliže bude opět překonán rekord, bude muset hrát Griezmann týden co týden a Pogba bude opět nastupovat v záloze na pozici defenzivního středopolaře.“

Frank Lampard se domnívá, že jedinou alternativou by pak mohlo být to, aby Pogba nastupoval na volné pozici. „Pokud se chystáte z něj dostat to nejlepší, myslím, že byste mu měli dát určitou volnost.“

Je to pro Josého Mourinha skutečný hlavolam. Jamie Carragher ale věří, že se Pogba nakonec prosadí.

„Pogba musí být v Manchesteru United úspěšný. Manchester United musí vyhrát ligu, nebo evropský pohár. Pogba musí být tou hybnou silou. Myslím si, že individuálně má na to, aby byl jako Lampard, Gerrard, Yaya Touré. Tedy být tou ústřední postavou ve středu pole, která se stará o góly i o gólové přihrávky.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz