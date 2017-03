Premier League - Chelsea udělala další krůček k titulu. Na půdě West Hamu vyhrála góly Hazarda a Costy

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Eden Hazard slaví gól do sítě West Hamu

Včera 22:55 - V pondělní dohrávce 26. kola Premier League došlo na londýnské derby. West Ham totiž přivítal Chelsea. Vedoucí celek anglické ligy znovu perfektně pracoval směrem dozadu, a když k tomu přidali branky Eden Hazard a Diego Costa, vyhráli hosté 1:2. V samotném závěru už jen snížil Lanzini. Díky tomu vedou před druhým Tottenhamem o deset bodů. Titul už je Stamford Bridge zase o něco blíže.

West Ham 1:2 Chelsea

Branky: 90+2. Lanzini 25. Hazard, 50. Costa

West Ham: Randolph - Kouyate, Fonte, Reid (64. Byram), Cresswell - Obiang, Noble (77. Fernandes) - Feghouli (64. Ayew), Lanzini, Snodgrass - Carroll

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses (76. Zouma), Kanté, Fábregas, Alonso - Pedro (65. Matič), Costa, Hazard (75. Willian)

V základní sestavě Chelsea se opět objevil Cesc Fábregas, který odehrál vynikající zápas proti Swansea, a dostal tak přednost před Matičem. Úvodní minuty tohoto londýnského derby byly ve znamení opatrné hry z obou stran. Byl to také souboj dvou energických trenérů. Slaven Bilič i Antonio Conte to ukazovali od prvních chvil. Oba byli po většinu doby na hranici svého vymezeného území, gestikulovali a předávali svým svěřencům pokyny.

Slaven Bilič sleduje Hazarda. Stejně jako Conte je na hranici vymezeného území (zdroj: zimbio.com)

West Ham měl v úvodu k dispozici hodně standardních situací, ale nic z nich vytěžit nedokázal. Jinak zvolil taktiku především dlouhých míčů a centrů na vysokého Carrolla. To hned první střela Chelsea skončila gólem. V 25. minutě uzmul míč Kanté, předal jej Hazardovi, který si vyměnil balón s Pedrem, španělský křídelník výborně načasoval přihrávku, Hazard postupoval sám, udělal Randolphovi kličku a střelou do odkryté svatyně otevřel skóre - 0:1. Poté se delší dobu znovu nic zásadního nedělo. Až ve 42. minutě byl blízko zvýšení náskoku Blues Moses, ale jeho pokus zastavil těsně před brankovou čárou jeden z obránců West Hamu. K odraženému míči se dostal poté ještě Pedro, ale to už Randolph příležitost zlikvidoval sám. Do konce poločasu už žádná velká šance nepřišla.

Diego Costa se postaral o druhý gól Chelsea (zdroj: zimbio.com)

Pokud měli Hammers v úmyslu co nejrychleji vyrovnat, tak jejich plány dostaly velmi záhy velkou trhlinu. Už v 50. minutě zahrávala Chelsea roh. Ten byl lehkou tečí prodloužen na zadní tyč, kde číhal Diego Costa a snadno dostal míč do brány - 0:2. V 53. minutě mohlo být s domácími ještě hůře, ale Alonsova střela těsně minula pravou tyč Randolphovy brány. Okolo šedesáté minuty Kladiváři zamkli Chelsea před její brankou, ale ani to jim kontaktní gól nepřineslo.

Radost hráčů Chelsea. Mají další tři body (zdroj: zimbio.com)

Když v 64. minutě pozměnil Bilič rozestavení a poslal na hřišti dvojici Byram - Ayew na místo Feghouliho s Reidem, zareagoval na to Antonio Conte okamžitým nasazením Matiče, který nahradil Pedra. V 67. minutě předvedl velkou parádu v pokutovém území Hazard. Ten našel úžasnou přihrávkou mezi dvěma obránci Costu, který se s míčem otočil a velmi nebezpečně vypálil. Randolph vytáhl fantastický zákrok. West Ham měl sice o něco častěji balón na kopačkách, ale na pevnou defenzivu Blues nedokázal prakticky za celý zápas nic kloudného vymyslet. Až v samotném závěru ztatil balón Fábregas, Ayew zavezl míč k šestnáctce Chelsea, kde jej předal Lanzinimu, a ten vše propálil - 1:2. To bylo vše. Hosté naopak dokázali využít ty správné momenty a poměrně s přehledem si dokráčeli pro další tři body. Je to další malý krok k titulu, který se Chelsea každým týdnem přibližuje více a více.

Michal Čermák