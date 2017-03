Premier League - José Mourinho má seznam pěti letních přestupových cílů. Koho má v hledáčku?

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - José Mourinho

2 Líbilo se

Dnes 15:33 - Manažer Manchesteru United José Mourinho přiznal, že již sestavil výběr svých pěti letních přestupových cílů a nyní je pouze na Edu Woodwardovi, koho na Old Trafford přivede. Podle informací televizní stanice Sky je na vrcholu jeho seznamu útočník Atlétika Madrid Antoine Griezmann, od kterého si Mourinho slibuje, že pozvedne United na „další úroveň".

Antoine Griezmann je dlouhodobým cílem Manchesteru United, který bude v létě znovu posilovat s cílem vybojovat konečně mistrovský titul v Premier League a uspět i v prestižní Lize mistrů.



Vedle Griezmanna je na Mourinhově seznamu také švédský obránce Benfiky Victor Lindelof, jenž byl s přestupem do Manchesteru United spojován již v lednu a očekává se, že s další nabídkou přispěchají Rudí ďáblové hned po otevření letního přestupového okna.



Nad přestupovou politikou bude stejně jako v uplynulých letech dohlížet výkonný místopředseda Ed Woodward a Mourinho přiznal, že mu předložením svého seznamu nedal na vybranou, koho chce do mužstva přivést.

Antoine Griezmann je na Mourinhově seznamu nejvýše. (zdroj: skysports.com)

Na dotaz o svých přestupových cílech, Mourinho odpověděl: „Jediné, co vám mohu říct je, že vedení má před sebou zároveň těžký i lehký úkol.“



„Lehký je kvůli tomu, že jsem jim dal jména. Nedal jsem jim jen kvality a pozice. Dal jsem jim jména a těžké na tom bude získat tato jména. Takže na jednu stranu je to lehký, ale na druhou velice těžký úkol.“



„Dokonalý trh neexistuje. Je velice obtížné získat přesně to, co chcete, zvláště v dnešní době. Ale chceme se zlepšit. Kvůli dalšímu kroku se potřebujeme zlepšit. Ztratili jsme hráče, kteří nebyli našimi prvními volbami, ale přišli jsme o (Memphise) Depaye a (Morgana) Schneiderlina.“



„Je běžné, že u každého klubu na konci sezóny dva hráči přijdou a dva odejdou. To je normální. Neříkám, že musíme přivést hráče zrovna na tyto pozice, ale obecně se musíme zlepšit, stejně jako všichni ostatní.“



Jednou z největších slabin v sestavě Manchesteru United byla během letošní sezóny pozice levého obránce. Sezónu sice na tomto postu začal Luke Shaw, ale Mourinha nepřesvědčil a příležitost tak dostali i Daley Blind, Marcos Rojo a Matteo Darmian.



Teprve v létě se uvidí, jak si Mourinho s tímto problémem poradí, ale portugalský manažer podle svých slov stále doufá, že 21letý Shaw se nakonec ukáže jako správná volba.

Luke Shaw bude muset podle Mourinha změnit přístup. (zdroj: skysports.com)

„V praxi máme spoustu levých obránců. Sice to tak nevypadá, ale realitou je, že na tomto postu mohou nastoupit Blind, Shaw, Rojo i Darmian. Všechno jsou to odlišní hráči, ale jsou to leví obránci.“



„Myslím si, že tím, kdo by měl být v příštích letech nejlepším z nich - protože potenciálně má pro to všechny možnosti, je Luke Shaw. Věkem, fyzičkou, intenzitou, svými agresivními výpady dopředu, v tom všem by měl být nejlepší. Ale abyste byli nejlepší, musíte nejprve tvrdě pracovat.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz