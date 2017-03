Premier League - Antonio Conte odmítá zvěsti o odchodu do Interu, i když přiznává, že se mu stýská po rodině

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Antonio Conte nikam neodejde

Dnes 13:17 - Bylo to velké překvapení, když se v médiích objevila zpráva o tom, že by měl Antonio Conte po sezóně, ve které sahá s Chelsea po titulu v Premier League, odejít do Interu Milán. Důvodem mají být neshody s Romanem Abramovičem a také stesk po rodině. Že mu rodina schází, to skutečně Antonio Conte přiznal, ale jinak na žádný odchod nemyslí. Právě naopak.

Bývalý kouč Juventusu a italské reprezentace se má vrátit do rodné země a vést Inter Milán. Psala fotbalová média na začátku tohoto týdne. Pro mnohé to byl opravdu šok. Je na tom něco pravdy?

Antonio Conte přiznal, že se mu po rodině stýská. Ale jinak na žádný odchod nemyslí. Právě naopak. Chce být dobrým trenérem, setrvat v Chelsea déle, aby za ním mohla přicestovat i jeho rodina.

Na otázku, zda dostal nabídku z Interu, Conte odpověděl:

„Já osobně? Ne.“

„Myslím si, že situace je velmi jasná. Mám smlouvu s Chelsea a snažíme se dělat pro klub něco důležitého, a to, co se týče současnosti tak i budoucnosti.“

„Každý trenér, který začne pracovat v novém klubu, doufá, že zůstane mnoho let, protože pak to znamená, že pracuje velmi dobře.“

„Máte možnost zlepšit své hráče, zlepšit svůj tým a společně růst. Jediným problémem je, že mi chybí má rodina.“

„Zůstává v Itálii a já pracuji pro naši budoucnost, abych se pokusil ji přivést sem a byli bychom tady spolu, protože mi opravdu chybí.“

„Ano, mluví se o mém odchodu, ale já se toho nebojím. S mými hráči pracujeme velmi tvrdě. Myslím si, že tímto způsobem budeme pokračovat.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz