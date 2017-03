Premier League - Michael Carrick: Jestli skončím v Manchesteru, pravděpodobně ukončím kariéru

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Michael Carrick

Dnes 10:11 - Po Waynu Rooneym je druhým nejdéle sloužícím hráčem v současném kádru Manchesteru United. Michael Carrick má smlouvu do konce letošní sezóny. Pokud klub pětatřicetiletému záložníkovi v létě nenabídne prodloužení kontraktu, Carrick s největší pravděpodobností ukončí svou bohatou aktivní kariéru. Alespoň takto to v nedávném rozhovoru prohlásil on sám.

Michael Carrick jasně naznačil, že začíná uvažovat o fotbalovém důchodu. Nejvíce záleží na tom, zda mu Manchester United prodlouží jeho stávající smlouvu, která vyprší na konci letošní sezóny.

Pětatřicetiletý Carrick je klubu již 11 let. Déle v něm působí pouze Wayne Rooney. Čtvrtého června se bude na Old Trafford konat charitativní zápas, jehož účelem bude vybrat peníze na Carrickovu charitativní organizaci.

Na otázku, zda o své budoucnosti v Manchesteru už hovořil s José Mourinhem, Carrick odpověděl:

„Opravdu jsem ještě neměl čas na to s ním o tom mluvit. Je zřejmé, že ta doba brzy nastane. Stane se to v určité fázi. Myslím, že to bude velmi brzy.“

„Je to něco, o čem teď opravdu nepřemýšlím a nedělá mi to starosti. Jsem si jistý, že je to v pořádku.“

„Chápu, že nebudu hrát každý zápas. Opravdu s tím nemám problém. Ale musím hrát dostatečnou porci minut. Nebudu tady jen kvůli tomu, že jsem tady tak dlouho, a proto si mě klub nechá. To nechci.“

„Nemyslím si, že mnoho jiných míst, kde bych chtěl hrát kromě Manchesteru United.“

Na otázku, zda by se tedy rozhodl pro ukončení kariéry, pokud mu nebude nabídnuta nová smlouva, anglický záložník odvětil:

„Asi bych řekl, že ano. Myslím si, že ano. Nemohu to říct zcela určitě, ale je to docela dost možné.“

Michal Čermák