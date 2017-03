Premier League - Arsenal našel nástupce Arséna Wengera. Dohodl se s úspěšným italským trenérem

© zimbio.com - Arsene Wenger

Dnes 08:32 - Spekulace kolem budoucnosti Arséna Wengera v posledních týdnech nabírají na intenzitě, Kanonýry totiž podle všeho čeká další neúspěšná sezóna a francouzskému manažerovi navíc končí smlouva. Podle zpráv v Calciomercato už si proto hierarchie Arsenalu vybrala jeho nástupce, který již o svém přesunu na Emirates Stadium informoval přátele.

Není ničím překvapivým, že zmiňovaným trenérem je kouč Juventusu Massimiliano Allegri, jenž je s Arsenalem dlouhodobě spojován a podle Calciomercato se již měl dohodnout s Kanonýry na smlouvě. Informace pochází od Allegriho přátel, kterým se měl svěřit na společné večeři v rodném Livornu.



Allegri vedl od roku 2014 Starou dámu, se kterou během obou sezón vyhrál Coppa Italia a Serii A a v roce 2015 navíc s klubem dosáhl finále Ligy mistrů. Před pár týdny však vyšlo najevo, že Allegri po stávající sezóně skončí na lavičce Juventusu, kde měl mít problémy s několika hvězdami týmu i vedením.

Arsenal má po letošní sezóně převzít Massimiliano Allegri. (zdroj: uk.sports.yahoo.com)

Navzdory tomu Allegriho svěřenci míří za dalším úspěšným závěrem sezóny, v úvodním utkání semifinále Coppa Italia totiž porazili 3:1 Neapol a v Serii A mají již sedmibodový náskok na čele tabulky.



Allegri si tak možná do své vitríny přidá další double, stejně jako v roce 2011, kdy toho dosáhl ještě coby trenér AC Milán. Arsenal by tak na svoji lavičku mohl přivést muže, jenž má všechny předpoklady pro to, aby ukončil dlouhé čekání Kanonýrů na větší úspěch.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz