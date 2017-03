Premier League - Klopp plánuje schůzku se Sturridgem. Chce po něm, aby se rozhodl o své budoucnosti

© skysports.com, fotbalportal.cz - Daniel Sturridge

0 Líbilo se

Dnes 11:53 - Liverpool začíná tápat a ztrácet v boji o TOP4. Názornou ukázkou budiž pondělní dohrávka 26. kola na půdě Leicesteru, kde Reds prohráli 3:1. Zápas vynechal Daniel Sturridge. Důvodem byla nemoc. Anglický útočník nemá pod Jürgenem Kloppem vůbec jistou pozici. Německý kouč spíše upřednostňuje jiné hráče. Chce se proto pobavit o jeho budoucnosti.

Sedmadvacetiletý Daniel Sturridge patří mezi tzv. „porcelánové hráče“. Je totiž věčně zraněný, což mu výrazně komplikuje kariéru. V této sezóně Premier League má na kontě jen 9 startů, z toho 5x byl v základní sestavě.

Kromě jeho zdravotních komplikací, je tady ale ovšem jeden další velký problém. Očividně se příliš nehodí do taktiky Jürgena Kloppa. Německý trenér na Sturridge nevsází, ani když je zdravý.

Už během ledna se objevily spekulace o tom, že PSG má zájem o to, aby ve francouzském klubu Sturridge hostoval. Anglický útočník nakonec zůstal na Anfieldu. Jenomže v létě může být všechno jinak. Naznačil to i samotný Klopp.

„Nemám ponětí, co se stane v létě. Není to jen o Danielovi. Je to i o mnoha dalších hráčích.“

„Daniel nebyl 8-9 na tréninku, protože měl virovou infekci. Musíme ho dostat znovu do té nejlepší formy a doufáme, že do konce sezóny nám přinese jen to nejlepší.“

„Pak se také budeme rozhodovat a mluvit o Danielovi i o dalších hráčích především o tom, co se s nimi stane na konci sezóny.“

„Má na to vliv spousta věcí. Můžeme o tom mluvit, až na to bude čas.“

Kam dál?

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz