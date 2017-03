Premier League - Zlatan Ibrahimovič prodlouží v Manchesteru United. Ale pod jednou podmínkou...

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

2 Líbilo se

Dnes 09:16 - Zlatan Ibrahimovič byl už mnohokrát během letošní sezóny zachráncem Manchesteru United a svoji důležitost pro tým znovu potvrdil ve finále EFL Cupu, kde svým gólem rozhodl o výhře nad Southamptonem. Přestože se již dlouho mluví o tom, že švédský bombarďák prodlouží smlouvu na Old Trafford i pro příští sezónu, dosud se tak nestalo.

Zlatan Ibrahimovič ani v 35 letech nevykazuje žádné známky zpomalování a svými 26 góly ve všech soutěžích během letošní sezóny už Manchesteru United zajistil nespočet bodů. Těžko hádat, kde by se slavný klub pohyboval bez jeho přispění.



Švédská legenda sice v létě podepsala na Old Trafford jednoletou smlouvu s opcí na další rok a všeobecně se předpokládá, že Manchester United ji využije, Ibrahimovič má však jednu podmínku, která bude muset být splněna, než se rozhodne v klubu zůstat.



Podle informací listu Daily Mirror jednání o prodloužení smlouvy zpomalila kvůli přání Ibrahimoviče, jenž chce s rozhodnutím počkat do doby, než se Manchester United kvalifikuje do příštího ročníku Ligy mistrů.



Bývalý hráč PSG, AC Milán a Barcelony nechce zůstat další sezónu bez účasti v nejprestižnější fotbalové soutěži světa a současné šesté místo v tabulce Premier League mu dělá nemalé starosti. United to tak budou muset do konce ročníku dotáhnout alespoň na čtvrtou příčku, nebo vyhrát Evropskou ligu, jinak mohou o svoji oporu přijít.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Vít Sedlák / thesportbible.com, FotbalPortal.cz