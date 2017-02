Premier League - Král, bůh, Indiana Jones…a teď? Cítím se být lvem, říká Zlatan Ibrahimovič

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - Ibra: Jsem lev

Dnes 16:17 - Už si přivlastnil opravdu spoustu označení. Legenda, král, bůh, Indiana Jones. Teď se Zlatan Ibrahimovič, který je znovu opěvován poté, co pro Manchester United rozhodl finále EFL Cupu proti Southamptonu 2 góly, cítí jako dravá šelma, jako lev. Navzdory svému věku se stále cítí mladý a plný sil. Domnívá se také, že současní mladí hráči to mají mnohem jednodušší, než to míval on.

Nikdy se nezříkal zodpovědnosti. Věděl, že i v Manchesteru United bude muset být tou úhlavní postavou. Lídrem, tahounem, hvězdou první velikosti. Zatím to Zlatan Ibrahimovič plní dokonale. Povedlo se mu již získat Community Shield a v neděli také EFL Cup.

Ve finálovém zápase vstřelil do sítě Southamptonu dva góly a byl hlavním strůjcem vítězství 3:2. Okamžitě se na jeho osobu snesla vlna chvály. V 35 letech nepřestává udivovat.

On sám je stále sebevědomý a cítí se velmi silný. Silný jako lev.

„To, co nesu, je balíček. Přináším s sebou zkušenosti z jiných klubů, kde jsem byl. Přináším úspěchy a hlavně přináším sám sebe.“

„Jsem totiž zvíře. Cítím se být lvem. Lev se narodil jako lev. To znamená, že jsem lev.“

„Cítím se v dobré kondici. Tvrdě trénuju. Lidé, kteří mě z fotbalové šatny dobře znají, vědí, jak tvrdě trénuju.“

„Každou sezónu mám cíl a jdu si za ním. K dosažení tohoto cíle musíte tvrdě trénovat, pracovat a trpět. Když trénuju, dosáhnu všeho, čeho dosáhnout chci.“

Švédský útočník pak popíchl současné mladé fotbalisty.

„Jsem ze staré školy, kde nás učili, že bez dřiny nedostanete to, co chcete. Ne jako dnes, kde je to pro mladé mnohem snadnější.“

