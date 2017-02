Premier League - Klopp: Situace je vážná. Hrajeme o budoucnost…i o tu mou

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Klopp: Situace je čím dál vážnější

Dnes 15:45 - Liverpool včera nezvládl dohrávku 26. kola Premier League, když podlehl Leicesteru na jeho hřišti 3:1. Reds podali bezkrevný výkon, za který si prostě body nezasloužili. Jürgen Klopp byl samozřejmě zklamaný z výkonu svých svěřenců. Připouští, že situace klubu z Anfieldu je vážná. V příštích zápasech se bude rozhodovat nejen o budoucnosti hráčů, ale i samotného německého manažera.

Pro Reds je další trhlina v boji o TOP4. Zůstávají na pátém místě. Na čtvrtý Arsenal sice ztrácí jediný bod, ale Gunners mají odehráno o zápas méně. Stejně tak je na tom i šestý Manchester United, který má na svém kontě jen o bod méně než Liverpool.

Jürgen Klopp vypadal během utkání v Leicesteru hodně nazlobeně. Po zápase se to nebylo jiné. Uvědomuje si, že situace Liverpoolu začíná být vážná.

„Je to čím dál vážnější. Všichni hrajeme o naši budoucnost, včetně té mé. Jsme souzeni a posuzování každý den, zejména v den zápasu.“

„Samozřejmě, že naše výkony mají na tyto věci vliv. Nemyslím si, že nejsou tak dobří, jak jsem si myslel. Ale domnívám se, že to musí prokazovat týden co týden.“

„Cítím se maximálně zodpovědný za vše. Doufám, že používám slovíčko „my“, a ne „oni“, protože já jsem do celé oblasti také zapojený.“

Německý kouč uvedl, že jeho tým byl na Foxes špatně připravený.

„Nezlepšovalo se to. Nebylo to dobré na začátku, nebylo dobré v polovině a nebylo to dobré ani na konci. Bylo na sto procent jasné, jak utkání s Leicesterem dopadne. Vrátili se ke kořenům. Jejich sestava byla jasná.“

„Bylo jasné, že to bude velmi emotivní zápas, protože pokud by Leicester neukázal emoce, bylo by to skutečně divné. Nebylo to tak intenzivní, ale my jsme na to nebyli připraveni.“

„Mohli jsme to zvládnout lépe. Nechali jsme je, aby byli tím Leicesterem z minulého roku. Byla to naše chyba. Ale říkám pravdu, snažím se říkat pravdu, jak to je jen možné. Špatné výkony nepomáhají nikomu. To je jasné.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz