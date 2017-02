Premier League - Leicester se vzchopil, díky dvěma Vardyho zásahům porazil Liverpool a opustil sestupové vody

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Vardy zařídil Leicesteru výhru nad Liverpoolem

Včera 22:53 - Již bez Claudia Ranieriho nastoupil Leicester do pondělní dohrávky proti Liverpoolu. Mužstvo vedl Ranieriho asistent Craig Shakespeare, který je dočasným hlavním manažerem. A po 5 zápasech bez bodu Foxes zabrali. Jamie Vardy vstřelil dva góly a byl hlavním strůjcem vítězství 3:1. Díky tomu již není Leicester na sestup. To Liverpool ztratil důležité body v boji o TOP4.

Leicester 3:1 Liverpool

Branky: 28. a 60. Vardy, 39. Drinkwater - 68. Coutinho

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Mahrez (80. Gray), Okazaki (69. Amartey), Albrighton (91. Chilwell) - Vardy

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Lucas Leiva (84. Woodburn), Milner - Lallana (66. Moreno), Can, Wijnaldum - Mané (66. Oirigi), Firmino, Coutinho

Jedinou změnou v sestavě Foxes oproti duelu se Sevillou bylo to, že místo Musy nastoupil Okazaki, který zaujal pozici ofenzivního záložníka a Mahrez se přesunul na křídlo. V úvodních 10 minutách byli směrem dopředu aktivnější domácí. Leicester se dostal ke dvěma hlavičkám. Obě zapeklité situace ale dobrými reflexy vyřešil gólman Simon Mignolet. Liverpool se sice lehce osmělil, ale i tak se mohl Jürgen Klopp na lavičce Reds uvztekat. Ještě hůře mu bylo v 28. minutě. Albrighton našel krásnou průnikovou přihrávkou mezi dvěma obránci Jamieho Vardyho, který pláchl s míčem do šestnáctky a tváří v tvář Mignoletovi zakončil zkušeně a přesně - 1:0. Byl to jeden z typických gólů tohoto anglického útočníka. I nadále nedokázal Liverpool na Lišky nic kloudného vymyslet.

Vardy otevřel skóre (zdroj: zimbio.com)

V 39. minutě přišla další pohroma pro hosty. James Milner odhlavičkoval míč velmi nešikovně na prostředek hřiště pár metrů před šestnáctku, kde si na balón počíhal Drinkwater a nádherně jej poslal do sítě - 2:0. Opravdu skvostný okamžik. Až v nastavení prvního poločasu poslal menší pozdrav Schmeichelovi Can, ale to bylo ze strany Reds v úvodní části vše. Do kabin odcházeli Kloppovi svěřenci s dvougólovým mankem.

V úvodních minutách druhé půle se samozřejmě chtěli hosté tlačit dopředu a vstřelit co nejrychleji alespoň kontaktní gól. Měli sice o něco častěji míč na kopačkách než Lišky, ale nebylo jim to nic platné. Do bezprostřední blízkosti Schmeichelovy branky se dostávali jen sporadicky. Po hodině hry navíc přišel další úder do vazu. Fuchs skvěle zakombinoval na levé straně s Mahrezem, pak si zasekl Lallanu, poslal nadýchaný centr před Mignoletovu svatyni, kde Vardy předskočil Cana a hlavou podruhé v utkání skóroval - 3:0. V 65. minutě protáhl Schmeichela Lallana. V 66. minutě, ve které domácí fanoušci vzdávali hold odvolanému Claudiu Ranierimu, se kouč Klopp snažil ožviit hru svého celku a poslal na hřiště Origiho a Morena namísto Lallany a Maného.

Vardy právě zvyšuje na 3:0 (zdroj: zimbio.com)

Neuběhly ani tři minuty a přišla jiskřička naděje pro Liverpool. Emre Can navezl míč těsně před šestnáctku, předal jej Coutinhovi a mladý Brazilec mířil přesně - 3:1. Leicester se pak více stáhl do obranné ulity a hosté to měli o to složitější. Jen těžce hledali cestičky, kudy se dostat až k Schmeichelovi. Ve zbývajícím čase už se hostům nepodařilo ani snížit. Leicester svůj dvougólový náskok v poklidu udržel. Díky tomu se mu po výhře 3:1 může dýchat o něco lépe. Naopak Liverpool bude mít co dělat, aby se prokousal do TOP4. Pro něj to jsou ztracené tři drahocenné body.

