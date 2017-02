Premier League - Jürgen Klopp: Za Ranieriho vyhazov nemohou hráči, ale slabé vedení

© thehardtackle.com - Jürgen Klopp

Dnes 19:13 - Jürgen Klopp nevěří, že hráči Leicesteru byli zodpovědní za rozhodnutí o vyhazovu manažera Claudia Ranieriho a bagatelizoval pojem „hráčské moci.“ Kloppův Liverpool čeká v pondělí právě utkání proti Liškám, které se poprvé objeví v soutěžním zápase bez odvolaného Claudia Ranieriho na lavičce.

Po Ranieriho čtvrtečním vyhazovu se objevily zprávy, podle kterých měli mít velký vliv na tomto rozhodnutí samotní hráči Leicesteru, což již popřel jak gólman Kasper Schmeichel, tak údajná ústřední postava této kontroverze Jamie Vardy.



Této verzi však příliš nevěří ani manažer Liverpoolu Jürgen Klopp, podle kterého média v poslední době přeceňují moc hráčů nad budoucností svých trenérů.



„Hráči nejsou ti nejmocnější. V minulosti jsme byli mnohem mocnější,“ řekl Klopp. „Vždy záleží jen na vedení. Dokud hráči spolu mluví, není žádný problém.“



„Hráči by měli mít moc, ale ne na vyhazování manažerů. Není to příklad Leicesteru. Pokud se jich někdo na něco zeptal, odpověděli mu.“



„Nikdy jsem nezažil situaci, že by se majitelé klubu zeptali hráčů na to, jak se mají a oni odpověděli: Špatně, kvůli manažerovi.“



Na otázku, zda by manažeři mohli padnout za oběť slabému vedení klubu, Klopp odpověděl: „Nevím, jestli je to slabost, je to prostě taková situace. Osobně jsem to nikdy nezažil, ale vím, že se to stalo.“

