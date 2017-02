Premier League - Mourinho: Southampton si zasloužil alespoň prodloužení. Fanoušci by měli Ibrahimoviče prosit, aby zůstal

© fotbalportal.cz - Mourinho a Ibrahimovič

Dnes 10:41 - S Manchesterem United získal už druhou trofej. Po triumfu v Community Shield přidal José Mourinho také prvenství v EFL Cupu. Jeho mužstvo zdolalo Southampton 3:2. Portugalský kouč byl po utkání spokojen, ale přiznal, že by zápasu více slušela remíza a šlo se do prodloužení. Domnívá se, že by si to Saints zasloužili. Pochvalná slova měl na adresu Zlatana Ibrahimoviče.

Po gólech Zlatana Ibrahimoviče a Jeseho Lingarda vedl Manchester United ve finále EFL Cupu už 2:0, ale Southampton se nevzdal. Ve Wembley dokázal díky dvěma přesným zásahům Manola Gabbiadiniho srovnat na 2:2. Jenomže Red Devils mají Zlatana Ibrahimoviče. Švédský kanonýr v 87. minutě zaznamenal hlavou svou druhou branku v zápase a rozhodl o výhře 3:2.

Portugalský kouč José Mourinho byl nadšený ziskem další trofeje.

„Není jednoduché vyhrávat trofeje, není jednoduché jich vyhrát tolik. Není to snadné vyrovnat se s tlakem, který na sebe po celou svou kariéru kladu. Byl to zápas, ve kterém jsem cítil potíže.“

„Chci před Southamptonem smeknout, což si zaslouží. Máme si pohár, ale podle mě si Saints zasloužili prodloužení.“

Zatímco Manchester United hrál v posledních 14 dnech 3 zápasy, Southampton ani jeden. To bylo podle Special One hodně znát.

„Cítil jsem rozdíl ve svěžesti týmů. Domnívám se, že kdyby se šlo do prodloužení, byli bychom v problémech.“

José Mourinho se pak rozpovídal o Zlatanu Ibrahimovičovi.

„Zlatan nám vyhrál zápas. Byl vynikající. Viděl jsem některé výkony na jeho úrovni, například ten od Paula Pogby, ale Zlatan byl prostě skvělý. To on byl rozdílovým hráčem a zajistil nám pohár.

„V případě potřeby by měli fanoušci United přijít k jeho domu a zůstat tam celou noc. Nikdy jsem neprosil, ale v případě potřeby si myslím, že lidé půjdou. My všichni chceme, aby tady s námi zůstal i příští sezónu. Věříme, že se tak stane. Byl jsem jeho manažer - znám jeho potenciál. Jen hloupý hráč přijde v 35 letech do Anglie s úspěšnou kariérou, jako má Zlatan, pokud nemá pocit, že to zvládne. Kdo jiný by to měl vědět lépe? On? Nebo já, nebo Vy? Když učiníte takové rozhodnutí, že přijdete do Anglie, do Manchesteru United, pak musíte být připraveni. Je to jeho zásluha, ne má.“

„Pro rozvoj týmu není nic lepšího než zisk trofeje. Teď se musíme soustředit na další zápasy.“

Michal Čermák / skysports.com, goal.com, fotbalportal.cz