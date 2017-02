Premier League - Arsenal možná přijde o Wengerova nástupce. Rafa Benítez se může stát nejlépe placeným trenérem světa

© zimbio.com - Rafael Benitez

2 Líbilo se

Dnes 11:17 - Arsenal možná bude muset měnit plány ohledně svého nového manažera, o španělského kouče Rafu Beníteze, který se má stát v létě nástupcem Arséna Wengera, je totiž velký zájem v Číně a pokud dojde k dohodě, mohl by se současný lodivod Newcastlu United stát nejlépe placeným trenérem světa.

The Mirror uvádí, že manažer Newcastlu by měl dostat nabídku na 30 milionů liber ročně od dvou klubů z čínské Super League, což by naprosto zastínilo i případnou nabídku z Arsenalu.



Benítez by tak pobíral 600 tisíc liber týdně, čímž by jasně překonal i nejlépe placeného trenéra současnosti Andrého Villase-Boase, jenž v čínském klubu Šanghaj SIPG vydělává 11 milionů liber ročně. Zároveň by soupeřil i s nejlépe placeným hráčem světa Carlosem Tévezem.



Benítez si podle všeho bude v létě hledat nový klub, v lednu jej totiž měla rozzlobit neaktivita Newcastlu United na přestupovém trhu, přestože s Magpies momentálně okupuje v Championship druhou příčku tabulky.



Šestapadesátiletý manažer v létě podepsal v Newcastlu United novou tříletou smlouvu, přestože slavný anglický klub nedokázal udržet v Premier League. Letos sice s týmem úspěšně míří za návratem do nejvyšší soutěže, v létě by se ale bývalý kouč Realu Madrid a Neapole mohl vydat na asijské dobrodružství.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz