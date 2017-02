Premier League - Stáli za vyhazovem Claudia Ranieriho hráči Leicesteru? Jamie Vardy to popírá

© skysports.com, fotbalportal.cz - Ranieri a Vardy

0 Líbilo se

Dnes 09:50 - Útočník Leicesteru City Jamie Vardy se obhajuje proti tvrzením, že byl odpovědný za vyhazov manažera Claudia Ranieriho. Italský kouč, jenž Lišky v loňské sezóně dovedl k senzačnímu zisku titulu v Premier League, byl vyhozen ve čtvrtek, pouhých 24 hodin po porážce 2:1 se Sevillou, údajně na popud samotných hráčů.

Informace britských médií, že na propuštění Claudia Ranieriho měli největší vliv samotní hráči Leicesteru, popřel i dočasný nástupce italského manažera Craig Shakespeare, který tým poprvé povede v pondělním ligovém utkání proti Liverpoolu.



Prvním hráčem, jenž vzdal hold propuštěnému manažerovi, byl brankář Leicesteru Kasper Schmeichel, ke kterému se poté přidali i Wes Morgan a Riyad Mahrez, zatímco Vardy na Instagramu popřel, že měl největší vliv na trenérově vyhazovu.



„Claudio má a vždy bude mít můj respekt. To, čeho jsme dosáhli společně i jako tým, bylo neuvěřitelné. Věřil mi, i když mi mnozí nevěřili a za to mu dlužím velké díky,“ zveřejnil Vardy.

Za Ranieriho vyhazov se měli přimlouvat hráči Leicesteru u vedení klubu. (zdroj: skysports.com)

„Spekuluje se, že jsem se podílel na jeho propuštění, ale to jsou zcela nepravdivá, ničím nepodložená a extrémně bolestivá nařčení. Jediná věc, za kterou jsme jako tým vinni, jsou naše špatné výkony, za které bereme naši plnou zodpovědnost a uděláme vše možné, abychom to napravili.“



„Přeji Claudiovi jen to nejlepší, ať už mu budoucnost přinese cokoliv. Díky Claudio za všechno.“



Leicester nedokázal navázat na fantastickou loňskou sezónu a v současnosti se v Premier League propadl až do sestupového pásma. Ranieri po svém propuštění vydal emocionální prohlášení, ve kterém přiznává, že jeho „sen zemřel“ a v sobotu se byl na tréninku týmu naposledy rozloučit se svými bývalými hráči.

Kam dál?

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz